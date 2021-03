The Suicide Squad: Quel est l’énorme «kaiju» dans la bande-annonce?

De manière intrigante mais en même temps non révélatrice, le premier aperçu de « La brigade suicide« A réussi à nous présenter son méchant, qui est l’une des présences les plus dangereuses qui ont fait partie de l’univers de Bandes dessinées DC, faisant sa première apparition sur grand écran sous la direction de James Gunn.

Dans ce genre de redémarrage du film sorti en 2016, on nous présente à nouveau la formation de la «Task Force X», une escouade de super-vilains embauchés par de hauts responsables du gouvernement américain pour mener des missions top-secrètes sous la promesse de réduire leurs peines de prison.

Les détails sur son histoire sont rares, à l’exception du retour évident de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn avec les nouveaux ajouts de John Cena en tant que pacificateur et Idris Elba en tant que Bloodsport, qui doit entreprendre avec le reste de l’équipe une mission risquée en l’île de Corto Maltese.

Malgré le fait que cet endroit soit évidemment plein d’ennemis, la fin de l’aperçu révélerait avec force quelle est la véritable menace à laquelle les protagonistes de l’histoire seront confrontés.

À la fin de la séquence, la présence d’un «immense kaiju» (expression japonaise pour «monstre géant») est anticipée, et bien qu’il n’ait pas beaucoup de temps à l’écran, son origine dans les publications de DC Comics prévoit qu’il s’agit d’un vraiment une menace. Ce serait: Starro, le conquérant.

Créé par Gardner Fox et Mike Sekowsky en 1960, sa première apparition remonte à « The Brave and the Bold # 28 ». Starro peut être défini comme une menace au niveau de la « Justice League ». Sous l’apparence d’une immense étoile de mer, cette entité extraterrestre possède de puissantes capacités de contrôle de l’esprit.

Starro a une grande obsession de conquérir des mondes, envoyant des agents sur diverses planètes de l’univers, qui s’ajoutent à toute forme de vie pour influencer ses pensées et qu’ils exécutent facilement ses ordres, quels qu’ils soient. Dans l’univers « The New 52 », ses pouvoirs ont évolué à un point tel qu’il n’a plus besoin de ces « spores » pour exercer un contrôle sur les autres.

Comme s’il n’était pas assez dangereux, Starro est également invulnérable à toute arme artificielle, en particulier les balles, les missiles ou les armes nucléaires, tout en étant capable de voler et de se dupliquer. Même avec le manque de détails sur l’histoire, il ne fait aucun doute que James Gunn a choisi pour ce groupe unique de méchants une menace digne d’une véritable mission suicidaire.