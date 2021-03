George RR Martin signe un nouveau contrat massif avec HBO

HBO est actuellement en train de développer un certain nombre de spin-offs de “jeu des trônes», Une série dont malgré les résultats irréguliers de sa dernière saison, il a réussi à percevoir un montant immense de gains, pour lequel ils auraient signé un nouveau contrat d’exclusivité massif avec son créateur.

Selon The Hollywood Reporter, l’écrivain George RR Martin, responsable de la série de romans « Une chanson de glace et de feu«D’où la série a été inspirée, a signé un nouvel accord avec le réseau de télévision pour« le développement de plus de programmation pour le réseau et HBO Max, son service de streaming.

Selon le rapport, Martin recevrait une rémunération qui s’étendrait aux huit chiffres. Outre le développement actuel de l’adaptation au roman de 1979 « Roadmarks », l’auteur travaille également sur une série intitulée « Who Fears Death », basée sur un roman publié en 2011 par Nnedi Okoranfor.

Avant même que Martin ne signe cet accord, il travaillait déjà sur d’autres dérivés de « Game Of Thrones ». Le plus important à ce jour est « House of the Dragon », une série préquelle se déroulant des centaines d’années avant l’histoire principale, racontant l’arrivée de la dynastie Targaryen au pays de Westeros.

Des rapports récents indiquent que le développement de « 10, Ships » (nom en attente de confirmation) a été lancé, qui serait centré sur la reine guerrière Nymeria dix mille ans avant la série originale, ainsi qu’un spin-off centré sur Dunk and Egg, personnages d’un court roman se déroulant dans cet univers narratif.

Il semble que cet accord ne garantit pas l’exclusivité de Martin avec HBO, puisque l’auteur développe également une adaptation de sa nouvelle série « Wild Cards », qui sera réalisée pour le service de streaming « Peacock ». Ses lecteurs sont également impatients de l’arrivée de «Les vents de l’hiver», le sixième roman de sa saga littéraire.