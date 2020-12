Mulatto étourdit à la grande fête de Gatsby BDay, se produit pour les électeurs de l’AG le lendemain

Après avoir écrit qu’elle ne savait même pas comment elle était rentrée chez elle la nuit dernière, Mulatto a refait surface lors de l’événement pop-up « Joy to the Polls ».

Fraîchement sortie de sa somptueuse fête d’anniversaire pour célébrer sa 22e année sur terre, Mulatto est parmi les foules les encourageant à faire vibrer leurs votes. le Reine de Da Souf La rappeuse a partagé des parties de son événement de célébration avec les médias sociaux après avoir publié qu’elle avait reçu des diamants, des Birkins et une Corvette pour son grand jour. Hier soir (17 décembre), Mulatto a organisé une fête d’anniversaire officielle des années 1920 sur le thème de Great Gatsby où elle a volé la vedette dans une robe ornée de bijoux, et 24 heures plus tard, le rappeur a surpris les électeurs géorgiens avec un concert impromptu. TMZ a pu saisir un clip de la performance mobile de Mulatto qu’elle a donnée sur une scène de fortune à l’arrière d’un camion. On voit les gens filmer la scène avec leurs téléphones portables alors que le rappeur « Muwop » lui a apporté l’énergie pop-up « Joy to the Polls ». L’élection sénatoriale pourrait changer les marées en Géorgie – un État avidement rouge qui est devenu bleu lors de l’élection présidentielle du mois dernier. « Ça fait du bien [to use my voice]. Étant jeune, je sens que j’ai un impact important sur les jeunes, ils me demandent de montrer la voie dans des moments comme celui-ci « , a déclaré Mulatto. Elle a ajouté qu’il était important pour elle d’utiliser la plateforme pour encourager la positivité et le changement. , alors regardez le concert mobile de Mulatto et découvrez ci-dessous des extraits de sa fête d’anniversaire. [via]