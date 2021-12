La bande-annonce de M. Saturday Night présente l’ascension météorologique de John Travolta pendant la fièvre disco

HBO vient de publier la bande-annonce officielle de M. Samedi soir, un documentaire qui nous replonge au temps des bas de cloche, du polyester et du disco. Lorsque l’Aussie Robert Stigwood, manager du groupe The Bee Gees, après avoir lu l’engouement pour le disco aux États-Unis, a pris un pari de 2 millions de dollars. Il voulait porter le disco sur grand écran.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « documentaire HBO M. Samedi soir, réalisé par John Maggio (HBO Un choix d’armes : inspiré par Gordon Parks) et exécutif produit par La sonnerie Bill Simmons (HBO André le géant, Enfants du showbiz), raconte la carrière fulgurante de l’entrepreneur australien Robert Stigwood, qui a parié sur un article de magazine sur la scène des boîtes de nuit de Brooklyn et en a fait la pierre de touche culturelle de 1977 Fièvre du samedi soir, faisant de John Travolta une superstar mondiale et revigorant le disco avec une bande originale de platine ancrée par quatre succès numéro un des Bee Gees. M. Samedi soir retrace le parcours de Stigwood, de la gestion d’artistes tels qu’Eric Clapton et les Bee Gees, à la production des productions théâtrales à succès de « Jesus Christ Superstar », « Tommy » et « Evita », pour changer à jamais la façon dont les studios de cinéma abordaient la synergie des bandes originales de films, laissant un marque indélébile sur le cinéma américain et l’industrie du disque pour les décennies à venir. »

John Travolta se souvient de son appréhension à l’idée d’endosser le rôle de Tony Manero. « J’ai le script, je l’ai lu ce soir-là. Je me demandais si je pouvais lui donner assez de dimension. Diana (Hyland) l’a emporté dans l’autre pièce, et au bout d’une heure environ, elle a fait irruption. « Bébé, tu vas être super là-dedans – super ! Ce Tony, il en a de toutes les couleurs ! D’abord, il est en colère contre quelque chose. Il déteste le piège que sont Brooklyn et son travail stupide. Il y a tout un monde glamour qui l’attend, qu’il ne ressent que lorsqu’il danse. Et il grandit, il sort de Brooklyn.’ » Travolta se souvient avoir répondu : « ‘Il est aussi le roi de la discothèque. Je ne suis pas si bon danseur. « Bébé, a-t-elle dit, tu vas apprendre ! »





Le producteur exécutif Kevin McCormick a décrit la confiance de Stigwood dans le film, malgré une connaissance limitée de la façon dont un film a été réalisé. « Il n’avait pas de financeur. Il le finançait lui-même avec ses nouveaux partenaires, pour deux millions et demi de dollars. Je savais que le budget était d’au moins 2,8 €. [million] déjà. J’avais mal au ventre tous les jours. Nous faisions ce film à petit budget à partir de l35 Central Park West – nous avons littéralement monté la bande originale dans le salon de Stigwood.

Immediatley, ils ont eu des problèmes avec le premier réalisateur, John G. Avildsen. Il considérait Tony Manero comme un gars plutôt sympa, plutôt que comme un jeune dur et parfois grossier de Brooklyn. Un mois avant le tournage principal, John Badham le remplacerait. Ils ont auditionné de nombreux chorégraphes avant de décrocher Lester Wilson. Travolta décrit Lester Wilson comme « un gars tellement intéressant. Il m’a appris ce qu’il appelait son « temps de suspension ». Il fumait une cigarette pour saluer la journée et il insufflait à ma danse un rythme afro-américain. Je suis le genre de danseur qui a besoin de réflexion et de construction – une idée – avant de danser. J’ai besoin d’une histoire interne. Lester mettait de la musique et il disait : » Bouge avec moi, fils de pute, bouge avec moi ! »





Montez le son et soyez prêt à descendre ! Une sélection officielle de Doc NYC 2021, M. Samedi soir fait ses débuts le 9 décembre sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max.





