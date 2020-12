«  Grande conjonction  » 2020: conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne briller comme une «  étoile de Noël  »

Jupiter et Saturne s’aligneront dans le ciel nocturne le 21 décembre lors d’un événement que les astronomes appellent le « grande conjonction « – également appelée » l’étoile de Noël « – marquant la rencontre la plus proche des planètes depuis près de 400 ans.

Lorsque Saturne et Jupiter convergent le 21 décembre, les deux planètes peuvent apparaître comme un point lumineux brillant qui sera facilement visible dans le ciel nocturne. Les deux planètes se sont lentement rapprochées l’une de l’autre au cours des dernières semaines.

Une conjonction se produit lorsque les planètes apparaissent incroyablement proches les unes des autres dans le ciel parce qu’elles s’alignent avec la Terre sur leurs orbites respectives.

«Vous pouvez imaginer que le système solaire est une piste de course, avec chacune des planètes comme coureur dans sa propre voie et la Terre vers le centre du stade», a déclaré Henry Throop, astronome de la Division des sciences planétaires de la NASA, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « De notre point de vue, nous pourrons voir Jupiter sur la voie intérieure, s’approchant de Saturne tout le mois et finalement le dépassant le 21 décembre. »

Un alignement rare

Alors que les orbites de Saturne et de Jupiter mettent les planètes en alignement une fois tous les 20 ans environ, cette année marque la première fois depuis 1623 que les deux géantes gazeuses se croisent aussi près l’une de l’autre.

Cette année grande conjonction C’est également la première fois en près de 800 ans que les planètes se sont alignées la nuit et que les observateurs du ciel ont pu assister à l’événement. (La conjonction de 1623 n’était pas visible pour les observateurs du ciel sur une grande partie de la Terre en raison de son emplacement dans le ciel nocturne, donc la dernière fois que l’événement a été visible était en 1226.)

Les planètes seront les plus proches l’une de l’autre dans le ciel le 21 décembre, n’apparaissant qu’à un dixième de degré l’une de l’autre. Ils resteront alignés pendant quelques jours et seront facilement visibles à l’œil nu en regardant vers le sud-ouest juste après le coucher du soleil. Bien que les deux planètes puissent être considérées comme un seul point de lumière, elles resteront distantes de plusieurs centaines de millions de kilomètres dans l’espace, selon le communiqué de la NASA.

Par coïncidence, la grande conjonction de cette année tombe également sur premier jour de l’hiver dans l’hémisphère nord. En conséquence, certains ont évoqué l’alignement planétaire comme formant une «étoile de Noël», en référence à l’étoile de Bethléem, étant donné que l’événement ne tombe que quelques jours avant Noël.

« Des conjonctions comme celle-ci pourraient se produire n’importe quel jour de l’année, selon l’endroit où les planètes sont sur leurs orbites », a déclaré Throop dans le communiqué. «La date de la conjonction est déterminée par les positions de Jupiter, de Saturne et de la Terre sur leurs trajectoires autour du soleil, tandis que la date du solstice est déterminée par l’inclinaison de l’axe de la Terre.

Le solstice est la nuit la plus longue de l’année, donc cette rare coïncidence donnera aux gens une grande chance de sortir et de voir le système solaire. «

Comment le voir

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne apparaîtront à seulement un dixième de degré l’un de l’autre, dans un événement connu sous le nom de «grande conjonction». Les planètes seront visibles à l’œil nu en regardant vers le sud-ouest environ une heure après le coucher du soleil. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Pour voir l’événement astronomique, les observateurs du ciel doivent pointer leur regard vers une partie dégagée du ciel du sud-ouest, environ une heure après le coucher du soleil, car les planètes se placeront rapidement sous l’horizon.

Menant à la conjonction du 21 décembre, Saturne apparaîtra légèrement au-dessus et à gauche de Jupiter. Ensuite, les planètes inverseront leurs positions dans le ciel, ont déclaré des responsables de la NASA dans le communiqué.

Jupiter et Saturne sont brillants, ils peuvent donc être vus dans des zones avec un ciel clair et sans couverture nuageuse – et même depuis la plupart des villes. Cela signifie également que l’événement peut être vu à l’œil nu. Cependant, des jumelles ou un petit télescope peuvent permettre aux téléspectateurs de voir Les quatre grandes lunes de Jupiter , selon le communiqué.

