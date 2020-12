Alors que Twitch pousse à interdire les termes «  blessants  », un streamer pousse le contenu explicite avec une interdiction de trois jours

Il y a eu un peu de rumeurs concernant des règles différentes pour les streamers sur Tic en fonction de votre sexe et de votre volonté d’envoyer des photos explicites de vous-même aux membres du personnel pour qu’ils les partagent.

C’était il y a des années à ce stade, et Twitch a finalement retiré l’un des contrevenants après une longue période de silence ponctuée de spéculations et de théorie.

Maintenant, Twitch vole aussi vite que possible dans la direction opposée, interdisant les mots qui pourraient mettre les gens mal à l’aise et envoyant des interdictions DMCA à tout le monde, quel que soit le propriétaire de la musique. Les sentiments de tout le monde sont blessés et Twitch tente de rendre leur plate-forme aussi conviviale que possible pour les annonceurs.

Étant de la taille de Twitch, il y a absolument une impulsion pour être un pionnier en ce qui concerne la conservation et les normes des communautés qui se ramifient généralement bien au-delà de la plate-forme de streaming; cela n’a pas rendu plausibles les décisions de la base de fans qui a été soumise à des publicités interminables interrompant chaque jeu, mais un être rationnel peut reconnaître qu’il y a des difficultés à gérer le cloaque ouvert qu’est Internet.

Nous ne pouvons pas vraiment affirmer que: l’Internet ouvert est rempli de juste assez d’humains pour s’assurer que les interactions tourneront inévitablement au vinaigre si vous passez suffisamment de temps sur la plateforme.

Pourtant, malgré ce revirement soudain qui fait passer Twitch d’un far west proverbial à une entité contrôlée par une entreprise beaucoup plus docile, il y a encore quelques échos de ce qu’était Twitch, certains le disent.

Un streamer hier sur Twitch a été mis en ligne, tentant prétendument d’enregistrer du contenu pour sa page OnlyFans, et a fini par publier une vidéo extrêmement sexuellement explicite qui a duré un peu plus de huit minutes jusqu’à ce que le streamer regarde son téléphone et semble se dépêcher de quitter le caméra.

Le streamer en question a reçu une énorme interdiction de trois jours pour la vidéo, bien que certains pensent que l’interdiction passera à un statut indéfini dans ce laps de temps. Pendant ce temps, d’autres streamers qui ont diffusé du contenu DMCA reçoivent des interdictions à vie.

MissBehavinOfficial était un partenaire de Twitch et GFuel, et certains établissent des liens franchement épuisés concernant l’incident original de Hassan Bokhari offrant le statut de partenaire à des femmes qui étaient disposées à lui envoyer des photos explicites, et cet incident où un streamer semble regarder volontiers son application OBS et le flux ayant le titre «De retour avec une vengeance».

Apparemment, une interdiction indéfinie est en train de s’abattre sur la vidéo extrêmement explicite. Ce n’est franchement pas de bon augure pour la plate-forme s’il n’y a pas de punition sévère, bien que cet incident créera absolument un précédent pour les infractions à venir d’autres streamers.