Mortal Kombat Reboot a déclaré le meilleur film de jeu vidéo de tous les temps par les fans

Suite à la sortie de Combat mortel dans les salles et sur HBO Max, de nombreux fans déclarent que le nouveau film est la plus grande adaptation de jeu vidéo jamais réalisée. Comme c’est le cas à chaque fois qu’une grande sortie arrive, le nouveau film attire une variété d’opinions enthousiastes. Un thème commun parmi eux est la déclaration selon laquelle Mortal Kombatétablit la nouvelle norme pour les adaptations de jeux vidéo.

« Combat mortel2021 était vraiment génial. Bonne action, histoire amusante, pouvoirs stupides mais impressionnants dès les jeux. Exactement ce que les fans voulaient. C’est aussi le meilleur film de jeu vidéo réalisé à ce jour », déclare un fan sur Twitter.« Allez regarder COMBAT MORTEL», a tweeté un autre fan.« Probablement le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé. Séjours [true] à la source beaucoup et se sent fluide et une grande action. 10/10. «

Un autre tweet dit: « #MortalKombat est sans conteste le meilleur film basé sur le jeu vidéo de tous les temps. Il rend justice Komplete pour tous les personnages et rend un tel hommage à la série dans son ensemble. Je recommande vivement ce film, alors prenez #HBOMax ou allez voir à votre théâtre local aujourd’hui. «

« Mortal Kombat (2021) La meilleure adaptation de film de jeu vidéo que j’ai jamais vue! En tant que personne qui joue MK depuis, c’est un régal très spécial pour nous », dit quelqu’un d’autre. « Tous les œufs de Pâques, les morts, les combats. Bon sang, les acteurs n’avaient même pas besoin d’un doublé. J’attend déjà la suite! »

Un tweet dit: « Donc #MortalKombat 2021 est le MEILLEUR film de jeu vidéo de tous les temps !!!! J’espère que nous aurons plusieurs suites, il y a quelques problèmes et je parlerai de quelques spoilers plus tard mais mes pensées … Personnages / portraits, scènes de combat et service aux fans. Inconvénients – Story and Runtime. «

Et un autre fan a déclaré: « Le film #MortalKombat valait vraiment la peine d’attendre 20 ans !!!!!! Tellement fidèle à l’histoire originale et au jeu vidéo. J’espère sincèrement que tout le monde regardera et que nous pourrons garantir au moins 2 suites supplémentaires. Meilleur jeu vidéo film jamais réalisé !!! «

De toute évidence, de nombreux fans ressentent cette nouvelle Combat mortel le film est supérieur, mais l’adaptation originale de 1995 a toujours ses adeptes inconditionnels. Certains sortent pour dire que le premier Combat mortel reste le plus grand film de jeu vidéo, bien que le nouveau soit toujours une bonne adaptation pour les fans à regarder. Cela inclut un tweet de Killer Horror Critic qui dit: « Le nouveau #MortalKombat est cool, mais je continue de dire que la version 1995 est la meilleure adaptation de jeu vidéo. Un pur plaisir des années 90. »

Certains diraient que la barre est basse pour les films de jeux vidéo, mais il y a eu quelques adaptations de qualité ces dernières années. Sonic l’hérisson a été plutôt bien accueilli lors de sa sortie en salles l’année dernière, remportant beaucoup d’argent au box-office avec une suite en préparation. Détective Pikachu a également été un succès auprès des fans et des joueurs lors de sa sortie en 2019, rapportant plus de 433 millions de dollars.

Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid et écrit par Greg Russo et Dave Callaham. Directement inspiré par la série de jeux vidéo, son casting comprend Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Joe Taslim comme Sub-Zero, Ludi Lin comme Liu Kang et Hiroyuki Sanada comme Scorpion. C’est à vous de décider si MortalKombat (2021) est vraiment le meilleur film de jeu vidéo de tous les temps. Vous pouvez le regarder maintenant dans les salles et sur HBO Max.

