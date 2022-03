Bradley Cooper amène sa mère aux Oscars 2022 comme rendez-vous

Dans le plus émouvant des visionnements des Oscars 2022, l’acteur hollywoodien Bradley Cooper a accompagné sa mère sur le tapis rouge.

L’homme de 47 ans s’est présenté dans un élégant smoking Gucci avec une dame spéciale à ses côtés : Gloria Campano, qui a agi comme sa plus un à la soirée de remise des prix.

L’air élégant, le duo a foulé le tapis rouge et posé pour des photos comme le couple le plus mignon des Oscars.

Ce n’est pas non plus la première fois que Cooper amène sa mère aux Oscars.

En 2019, Campano a rejoint Cooper et sa petite amie de l’époque, Irina Shayk, aux Oscars et ils se sont tous coordonnés pour porter une tenue entièrement noire.

En août 2020, Cooper a parlé de sa vie avec sa mère et sa fille de cinq ans au milieu de la pandémie.

Il a déclaré au magazine Interview : « Je suis avec ma fille et ma mère et mes deux chiens, et nous n’avons pas quitté la maison.

« Ma mère va avoir 80 ans et elle a un sac de colostomie, donc je ne peux laisser personne entrer dans la maison. Et je ne peux pas quitter la maison, car si elle l’obtient, c’est fini.

Heureusement, il semble que les choses semblent plus positives pour le duo, Campano semblant sourire et s’amuser sur le tapis rouge cette année.

Cooper avait déjà parlé de son lien étroit avec sa mère en 2013 après avoir perdu le père de Bradley, Charles, à cause d’un cancer du poumon.

Crédit : REUTERS / Alamy

Il a déclaré au Los Angeles Times: « Ma famille est très proche et la mort de mon père a été brutale pour nous tous. C’était un schisme, et sa réplique ne s’est pas arrêtée. Et nous avons besoin les uns des autres.

« Alors nous y sommes… ce n’est pas comme si je vivais dans un complexe et qu’elle était dans la maison d’hôtes. Non, elle est dans la pièce d’à côté. Mais voici le problème : c’est une nana cool. Nous pouvons traîner, et elle peut rouler avec le coups de poing. »

La 94e cérémonie des Oscars marque le retour au Dolby Theatre depuis la pandémie de Covid-19.

Le New York Times a rapporté que les nominés et les invités présents devraient présenter une preuve de vaccination ou une exemption médicale valide et deux tests PCR négatifs pour pouvoir y assister.

Allée des cauchemars