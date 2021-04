À la lumière de la Super Pink Moon, cherchez le cratère rayonnant de Tycho

L’astrophotographe John Chumack a pris cette image du cratère Tycho à la surface de la lune le 19 février 2016. (Crédit d’image: John Chumack / www.galacticimages.com)

Si vous regardez la Super Lune Rose ce lundi (26 avril), ne vous attendez pas à voir quoi que ce soit de rose – cette pleine lune porte le nom d’une fleur, le phlox terrestre sauvage, qui prolifère en avril et a une coloration rosâtre distinctive. Mais avec des jumelles, vous pourrez peut-être repérer une magnifique caractéristique lunaire.

Alors que la plupart des astronomes amateurs et professionnels détestent la pleine lune parce que sa lumière éblouissante efface toutes les étoiles sauf les plus brillantes, le disque lunaire semble plat et unidimensionnel, et sa topographie est difficile à distinguer, il y a une caractéristique qui apparaît à son meilleur pendant une pleine lune: Tycho, un cratère nommé d’après Tycho Brahe, un noble danois du XVIe siècle, astronome et écrivain connu pour ses observations astronomiques précises et complètes.

Tycho est une cible spectaculaire, principalement grâce à son magnifique système de rayons qui émanent dans toutes les directions, dans certains cas sur plus de mille kilomètres.

Pour certains, Tycho ressemble à un tournesol sur la lune. D’autres voient autre chose. « Tycho et ses rayons étonnants donnent à la pleine lune l’apparence générale d’une orange pelée, le cratère marquant le point de rencontre des sections », a écrit Ernest H. Cherrington Jr. dans son livre « Exploring the Moon Through Binoculars » (McGraw Hill Publishing , 1969).

Topographie de Tycho



À 85 kilomètres de diamètre, Tycho est un cratère assez grand. Pourtant, il peut être complètement négligé lorsqu’il est positionné près du terminateur lunaire – la ligne séparant le jour et la nuit sur la lune – en raison de l’abondance d’autres cratères sur cette partie de la lune, dont certains sont encore plus grands.

Mais de quelques jours avant à quelques jours après la pleine lune, il est impossible de manquer Tycho. En effet, à pleine phase, le cratère semble le plus éblouissant – si brillant qu’aucun détail à l’intérieur ne peut être facilement vu. Et autour de sa périphérie, il semble y avoir un anneau gris, ou collier, d’où ses rayons brillants rayonnent dans toutes les directions.

En termes de topographie lunaire, les murs de Tycho s’élèvent à plus de 12 000 pieds (3 660 mètres) au-dessus de la surface lunaire et contiennent des pics de 5 000 pieds (1 500 m) plus haut. Près du centre du cratère se trouve une montagne centrale de 1 600 m de haut. Sur le flanc nord-ouest du cratère se trouve une petite montagne et, entre les deux, une courte fente.

Découvrez ces montagnes, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités de Tycho, dans cette incroyable vidéo 3D composée d’images prises par la caméra de terrain Kaguya (Selene) de l’agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Nouvel enfant sur le bloc lunaire



La lune a environ 3,9 milliards d’années, mais Tycho est une fonctionnalité relativement « nouvelle ». Sur la base de l’analyse d’échantillons de l’un des rayons du cratère récupérés lors de la mission Apollo 17 à Mare Serenitatis en décembre 1972, les scientifiques pensent que Tycho n’a «que» 108 millions d’années.

À cette époque, un météoroïde – un projectile de l’espace mesurant probablement 8 à 10 km de diamètre – s’est écrasé sur le rocher de la lune, apparemment à un angle relativement faible. La chaleur intense de l’impact a vaporisé cette roche alors qu’elle s’élevait au-dessus de la surface lunaire. Ensuite, il s’est rapidement condensé en une substance liquide, formant des formes sphériques et se congelant presque immédiatement – pas en matériau cristallin mais en boules de verre, qui ont été collectées et ramenées sur Terre par la dernière mission lunaire en équipage.

En effet, une autre impression subjective que l’on pourrait obtenir en regardant Tycho est sa ressemblance avec une vitre de verre brisé entourant un trou de balle.

Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont pris cette photo du cratère Tycho de la lune en janvier 2012. (Crédit image: NASA / ESA / D. Ehrenreich / IPAG / CNRS / Université Joseph Fourier)

Comment repérer Tycho



Une pleine lune peut être d’une luminosité aveuglante; l’éblouissement éblouit les yeux et peut vous faire trop plisser les yeux pour percevoir les détails réels. Et après seulement une minute ou deux à regarder à travers l’oculaire, vous devrez peut-être vous détourner pour détendre vos yeux. Par conséquent, vous pouvez obtenir les meilleures vues d’une pleine lune grâce à un petit télescope à faible puissance (25x à 40x) ou de bonnes jumelles.

Vous pouvez facilement repérer Tycho à l’aide de jumelles portables à 7 puissances en regardant à environ un tiers de la hauteur du centre du disque lunaire.

Historiquement, certains astronomes ont affirmé que Tycho était même visible à l’œil nu à la pleine lune. Si vous pensez avoir une vue meilleure que la moyenne, vous voudrez peut-être essayer.

Aussi excitant que cela puisse être de regarder Tycho au moment de la pleine lune, la pleine lune du mois prochain, le 26 mai, offrira encore plus d’excitation, avec l’occurrence de la première éclipse lunaire totale en près de deux ans et demi.

45secondes.fr aura beaucoup plus à dire sur cet événement le mois prochain, alors restez à l’écoute!

