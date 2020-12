Il y a une différence entre les scènes de sexe dans ‘Breaking Dawn: Part 1’ et ‘Part 2’, selon Robert Pattinson

Chaque crépuscule le film a quelques choses qui ressortent aux téléspectateurs. Quelques choses pour lesquelles beaucoup se souviennent de ce film en particulier. C’est peut-être la ligne, « Tu aimes la fille de la pluie? » dans crépuscule si vous optez pour une coupe profonde. Ou peut-être que c’est la façon dont Bella brise sa main sur le visage de Jacob Éclipse.

Mais pour Aube naissante – Partie 1 c’est probablement le mariage et les scènes de sexe. Parce que c’est essentiellement tout ce qui se passe. Il y a d’autres parties intéressantes, oui, mais les grandes choses dont beaucoup pourraient se souvenir, en particulier entre Edward et Bella, sont ces deux-là. Et puis pour Breaking Dawn – Partie 2 C’est le vampire scènes de sexe (peut-être) et la fin.

Les deux parties de ‘Breaking Dawn’ sont un peu différentes car elles présentent des scènes de sexe intenses avec Bella et Edward

Edward Cullen (ROBERT PATTINSON) et Bella Swan (KRISTEN STEWART) dans «THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN-PART 2» | Doane Gregory 2011 Summit Entertainment, LLC

CONNEXES: Stephenie Meyer changerait quand Edward Cullen dit 3 mots à Bella Swan dans «Twilight»; Cela aurait dû arriver beaucoup plus tôt

Tout d’abord, cependant, pour arriver même aux scènes intimes entre Edward et Bella, les deux ont dû passer par trois films d’angoisse et d’obstacles non-stop. De tension sexuelle et un peu de remise en question pendant une minute là aussi.

Tout a payé à la fin, mais pour Kristen Stewart, trois films de ne pas avoir de scène de sexe ont rendu le tournage d’un film un peu étrange.

«C’était tellement bizarre que nous n’avions même pas l’impression de faire une scène dans un crépuscule film », a déclaré Stewart en 2011, selon People. «J’étais comme, ‘Bella! Que faites-vous? Hou la la! Que se passe-t-il ici?!’ C’était très surréaliste.

Dans ‘Breaking Dawn: Part 2’, Bella est un vampire, ce qui rend ces scènes un peu différentes

Mais quand même, c’est arrivé. Et son personnage, Bella, n’aurait pas pu être plus heureux que ça. Alors, quelle était la différence entre les deux scènes de sexe? Vampires, duh.

« Le sexe est beaucoup plus sauvage et intense mais je pense que ça marche mieux », a déclaré Pattinson en 2012, selon Marie Claire UK. Il parlait de la différence entre les scènes intimes de la deuxième partie. Et si vous les regardez en arrière, c’est un peu clair par les effets mystiques du visage de Bella, le ralenti ici et là, et l’éclairage général et le travail de caméra qu’ils ont fait.

Pattinson a également déclaré à NBC News cette année-là que cela ne pouvait pas être simplement une «scène de sexe normale». Ils devaient être «inventifs» parce que c’était «censé être le plus grand sexe de vampire que vous ayez jamais eu». Eh bien, personne n’a eu de relations sexuelles avec des vampires, donc ils ont probablement tous les téléspectateurs convaincus.

Bien sûr, ils devaient être conservés PG-13

Avec tout ce discours sur les vampires kanoodling, un rappel amical que tous ces films sont toujours PG-13. Et les livres étaient tous destinés aux préadolescents et aux adolescents. La production s’est donc assurée de garder un gros plan sur les visages des acteurs afin qu’ils ne soient pas trop graphiques avec ces scènes.

«C’est gênant de faire des gros plans devant une grande équipe avec le caméraman sur le visage et vous êtes censé montrer l’extase ultime», a déclaré Pattinson, a rapporté Marie Claire UK. «Kristen et moi commençions à rire et le caméraman riait aussi.»

Certaines scènes ont dû être refaites, selon People et le réalisateur Bill Condon en 2011. Apparemment, il y avait une poussée de Stewart qui n’était pas à la hauteur des directives de la MPAA sur le front du PG-13.

«C’est presque clinique le genre de directives strictes [the MPAA] ont à propos de tout ce qui semble être », a déclaré Condon.

CONNEXES: Kristen Stewart était la raison pour laquelle les scènes de sexe de « Twilight: Breaking Dawn » devaient être refaites