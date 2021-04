L’écharpe est là pour rester à la mode

L’été arrive, l’été arrive, et il y a des gens qui portent l’écharpe comme accessoire définitif sur leur tête. Autrefois utilisée comme ceinture et porte-clés, la pièce a volé la vedette, mais cette fois sur la tête des fashionistas. Ce qui est certain, c’est qu’en plus des vêtements et des chaussures, le foulard, la plupart du temps coloré, a volé la scène et envahi le look des fashionistas.

Auparavant utilisé comme ceinture et porte-clés dans le sac, l’accessoire en tissu montait jusqu’à la tête! Qu’il soit noué autour de la queue, en serre-tête, ou en bonnet couvrant toute la longueur de la tête et noué derrière, l’accessoire donne déjà de quoi parler cette saison, que ce soit avec des vêtements décontractés ou un bikini.

Des personnes célèbres comme Naomi, Isis Valverde, Gabi Amarantos, Kim Kardashian, Pabllo Vittar, Camila Coelho, Laura Fernandez, Marina Ruy Barbosa et Bruna Marquezine ont déjà défilé avec la pièce cet été.

Chez Big Brother Brasil, Carla Diaz, Kerline, déjà éliminées de l’émission de télé-réalité, Pocah et Camilla de Lucas parient sur la tendance de plusieurs manières et à plusieurs reprises, comme lors de soirées, à la piscine ou dans des looks décontractés.

La chose intéressante est que la pièce aide beaucoup les jours où les cheveux se réveillent rebelles. Surtout après la plage, après avoir fait un plongeon, c’est une excellente solution pour déguiser les cheveux en désordre.

Polyvalent et pratique, vous pouvez enrouler le foulard autour de votre tête avec un nœud sur le menton ou comme un serre-tête, en profitant du fait qu’il termine toute coiffure avec une touche chic et stylée.

Une autre tendance qui fait parler d’elle cette saison est le bikini à cravates. Audacieuse et sexy, la pièce se marie bien avec l’accessoire en question.