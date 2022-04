Cillian Murphy a déménagé sa famille hors de Londres parce que ses enfants avaient des « accents chics »

L’acteur Cillian Murphy a récemment révélé qu’il avait décidé de déménager sa famille hors de Londres après 14 ans parce qu’il n’était pas fan des accents chics de ses enfants.

Un fier Irlandais, Peaky Blinders La star Murphy a vécu avec sa femme Yvonne et leurs deux fils Malachy et Aran à Londres pendant plus d’une décennie jusqu’en 2015. Cependant, s’adressant au podcast Armchair Expert, il a révélé que tout avait changé lorsqu’il s’est rendu compte que ses enfants commençaient à avoir l’air un peu chic.

Cillian Murphy. Crédit : Alamy

Cillian a déclaré: « Nous étions à Londres depuis 14 ans, nos deux enfants y sont nés et nous ne sommes revenus à Dublin qu’en 2015.

« C’est une sorte d’histoire irlandaise de s’éloigner, de faire son truc et de rentrer à la maison, cela semble être un récit courant pour les Irlandais. »

Il a ajouté : « Et puis nous voulions que les enfants soient irlandais.

« Ils étaient en quelque sorte à cet âge où ils étaient préadolescents, ils avaient des accents anglais très chics, et je n’appréciais pas trop ça alors nous avons décidé de revenir. »

Aie. Ne tirez pas sur vos coups ou quoi que ce soit Cillian.

L’acteur a ajouté: « Et vous savez, les parents ont un certain âge, c’était juste un bon moment pour rentrer à la maison. »

On a également demandé à la star s’il pouvait s’imaginer vivre dans un endroit comme Los Angeles, mais il a admis qu’il était plus heureux de se rendre sur la côte ouest en tant que visiteur plutôt que d’y vivre en permanence.

« J’aime visiter et j’aime la nourriture et j’aime le temps », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas, je me sens juste européen, je me sens juste irlandais. Je me sentirais un peu comme un intrus si je vivais en Californie, je ne pouvais pas envisager d’y vivre en permanence.

Cillian Murphy dans Peaky Blinders. Crédit : Alamy

Heureux de retour à Dublin, Murphy a déclaré qu’il aimait voir ses enfants grandir et a déclaré qu’en raison de l’écart d’âge de deux ans, ils ressemblaient plus à de bons amis qu’à des frères.

Il a ajouté: «Mes gars se sont certainement donné des coups de pied assez souvent quand ils étaient plus jeunes, mais ce sont des garçons. Ce sont des copains formidables.

Peut-être qu’être de retour à Dublin, c’est aussi en partie pour éviter de se faire papouiller, comme cela semble arriver si souvent à la star à Londres. S’exprimant dans une autre interview au début de l’année, Murphy a commenté: « Je ne sors vraiment pas beaucoup, et les gens sont tellement déçus quand ils me rencontrent, donc j’en suis très content. Et je suis toujours heureux de discuter.

« Ce que je n’aime pas, ce sont les gens qui prennent subrepticement des photos, ce que quelqu’un a dit, c’est comme la Stasi amateur.

« C’est tellement bizarre. J’étais assis sur le tube et les gens ont commencé à me filmer.

« Je ne veux pas être comme des ‘pauvres putains de célébrités' », a-t-il ajouté.