Moon Knight: histoire, pouvoirs et tout sur le super-héros Marvel

« Moon Knight » est la septième série de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel (MCU). La fiction de merveille Studios et Disney + raconteront l’histoire de Marc Spector, un agent de la CIA qui a failli être tué par un terroriste nommé Bushman, mais qui a été sauvé par le Dieu de la Lune, Khonshu.

Pour le moment, peu de détails sur la nouvelle fiction, mais on sait que Oscar Isaac est en négociations pour jouer le héros non conventionnel. De plus, Jeremy Slater sera en charge du développement de la série et de la direction de l’équipe de rédaction.

Mais qui est « Chevalier de la luneDans les bandes dessinées? Quels sont leurs pouvoirs et capacités? Dans cet article, nous passerons en revue tout ce que l’on sait sur le personnage créé par Doug Moench et Don Perlin en 1975.

Moon Knight sera la septième série de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel (Photo: Marvel)

HISTOIRE DE MOON KNIGHT

Chevalier de la lune est l’alter ego de Marc Spector, un boxeur, marine et agent de la CIA d’origine israélienne, en désaccord avec les pratiques de l’organisation et blessé par la trahison de son propre frère Randall est devenu un mercenaire. Plus tard, il s’est associé à un terroriste nommé Bushman, qui l’a laissé mourir dans le désert égyptien.

Cependant, Spector est revenu à la vie grâce à un pacte avec la divinité égyptienne Khonshu, et s’est vengé de Bushman avec l’aide de Frenchie, il a également décidé de lutter contre le crime sous trois alter ego, l’homme d’affaires millionnaire Steven Grant, le chauffeur de taxi Jake Lockley et Marc Spector.

D’accord avec merveille, Chevalier de la lune Ils ont une plus grande force pendant les nuits de pleine lune, il est même capable d’avoir des visions, des rêves prophétiques et la capacité de drainer les énergies vitales d’une autre personne par contact physique.

Durant ses jours de mercenaire, Marc Spector se lie d’amitié avec Jean-Paul «Frenchie» DuChamp, qui deviendra plus tard son compagnon quasi constant. DuChamp a été aux côtés du héros depuis ses débuts, et bien qu’il s’éloigne parfois à cause des problèmes mentaux de son ami, il revient toujours pour lui apporter son soutien.

Un autre personnage qui est toujours aux côtés de Spector est Marlene Alaurune, qui malgré la mort de son père, est une amante, confidente et alliée de Chevalier de la lune.

Premières apparitions de Moon Knight dans les bandes dessinées (Photo: Marvel)

POUVOIRS ET APTITUDES DE MOON KNIGHT

Pilote expert

Détective expert

Expert en interrogatoire

Expert des tireurs d’élite

Maître d’armes

Maître des arts martiaux

Multilingue

Résistance à la douleur

Résistance télépathique

La force, l’endurance et les réflexes du Chevalier de la lune ils augmentent en fonction des phases de la lune.

Moon Knight a été classé par le magazine Wizard comme le 149e plus grand personnage de bande dessinée de tous les temps (Photo: Marvel)

ENNEMIS DE MOON KNIGHT