Elvira prépare son retour en streaming avec « Netflix and Chills »

Les fans d’horreur sauront reconnaître la grande influence sur la culture populaire qu’a eue Elvira, la reine des ténèbres. Ce personnage mythique joué par Cassandra Peterson tire ses origines de la télévision locale de Los Angeles avec son émission « Elvira’s Movie Macabre », dans laquelle elle présentait chaque semaine aux téléspectateurs certaines des meilleures (et pires) productions de mystère et d’horreur en série b.

Sa renommée a atteint des niveaux internationaux lorsque, au sommet de sa popularité, le cinéaste James Signorelli a créé la comédie d’horreur « Elvira: Mistress of the Dark », dans laquelle l’animatrice de télévision exubérante affronte les habitants d’une petite communauté conservatrice héritant d’un mystérieux Manoir.

A l’image de Vincent Price ou d’Alfred Hitchcock, l’image d’Elvira est facilement reconnaissable parmi les amateurs d’horreur, alors il ne fait aucun doute pourquoi Netflix est venu vers elle pour présenter sa nouvelle section « Netflix and Chills », un espace dans le Every Sunday in October, le présentateur va faire ses propres recommandations en fonction du contenu de la plateforme.

« Netflix and Chills » semble être une occasion parfaite pour Cassandra Peterson de célébrer le 40e anniversaire de la création de son personnage. Mais ce n’est pas le seul contenu que l’on peut voir à son sujet en streaming, puisque Shudder, une plateforme spécialisée dans l’horreur, a célébré avec une grande spéciale dans laquelle Elvira a servi d’animatrice dans un marathon de quatre films.

2021 est aussi l’année où Cassandra Peterson publie « Yours Cruelly, Elvira : Memoirs of the Mistress of the Dark », un mémoire dans lequel elle révèle longuement et avec force détails son amour précoce pour l’horreur et Vincent Price, ses Jours en tant que chanteur. dans un groupe pop italien et en tant que casting pour une chaîne de télévision locale à Los Angeles a changé sa vie pour toujours.

Après avoir réalisé un deuxième film d’Elvira en 2001 sous le nom de « Haunted Hills », Cassandra Peterson a révélé en 2019 qu’elle travaillait au développement d’un nouveau film, car dans le précédent elle avait réussi à assouvir son envie de travailler sur un projet inspiré par l’œuvre du cinéaste Roger Corman, connu pour ses westerns à petit budget.