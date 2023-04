Janelle James parle de jouer le directeur de l’élémentaire « emblématique » d’Abbott

École primaire Abbott suit un groupe d’employés travaillant dans une école primaire sous-financée de Philadelphie. Le faux documentaire à succès d’ABC a suscité des éloges pour sa vision réaliste du système scolaire public et ses acteurs et son équipe talentueux. Depuis son épisode pilote de 2021, Janelle James est apparue comme Ava Coleman, École primaire Abbottle directeur de l’école. James dépeint le personnage de manière si convaincante qu’il est difficile d’imaginer que les deux sont radicalement différents. Selon James, cependant, les deux ont peu en commun. Dans une récente interview avec Salon de la vanitéJames partage :





« Mon personnage est » emblématique « , comme disent les enfants. Et c’est adorable et j’aime ça. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas séparer la personne du personnage. Alors je sors maintenant en ressemblant à l’inspecteur Gadget. Je ne veux jamais décevoir qui que ce soit en ne leur donnant pas Ava, mais je ne vais pas le faire à la va-vite. »

La principale Coleman aime l’attention, partageant souvent sa vie sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’en faire une influenceuse. James, d’autre part, chérit la vie privée:

« Pouvoir désactiver cela en interne et être cette personne qui est si extravertie et qui veut tellement que les projecteurs soient braqués sur elle est une grande portée pour quelqu’un comme moi parce que je ne suis pas comme ça. » Elle poursuit: « Je suis célèbre à contrecœur et à cause de cela, je protège également les gens qui m’entourent. Toute ma famille est très privée. Donc je ne sais pas à quel point c’est réaliste, mais j’aimerais garder une partie de moi hors de cette machine si possible », a-t-elle déclaré à la publication.

Indépendamment des différences, il y a une similitude notable. « Je suis drôle », dit James à propos de ce qu’elle a en commun avec Ava. Savoir comment décrocher une blague est quelque chose qu’elle attribue à son passé dans le stand-up. Après avoir rejoint le circuit stand-up en 2011, James a tourné avec Chris Rock, Amy Schumer et David Cross. En 2017, elle a sorti l’album de comédie Noir et Doux. Dans les coulisses, elle a été scénariste pour des séries dont Le récapitulatif avec Robin Thede et Lundi noir. LAtteindre une émission à succès n’a jamais été l’un des objectifs de James, mais le scénario pilote de Quinta Brunson pour École primaire Abbott changé cela.

« J’étais tellement impressionnée, parce que j’ai lu tellement de mauvais scénarios, y compris le mien que j’ai essayé d’écrire », dit-elle. « C’est très difficile d’écrire un pilote qui sort du lot et qui soit drôle. »





Arc de personnage d’Ava Coleman

En tant que directrice d’école, Ava laisse souvent beaucoup à désirer. elle a détourné le financement de l’école, peut être dure avec son personnel et ne parvient souvent pas à assumer la responsabilité de ses dérapages. Comme tout bon personnage de télévision, cependant, Ava a un côté plus doux, où elle se présente pour ses étudiants et son personnel.

« Les scénaristes l’ont vraiment ouverte. Elle pourrait être une femme tellement ringarde, méchante, stéréotypée et épuisée, et ils ont fait un si bon travail pour décoller les couches de ce personnage. Je veux dire, je ne le fais pas Je veux le dire, mais j’ai l’impression d’être le personnage le plus complexe là-bas. »

Pour la première saison de École primaire Abbott, James a remporté les nominations aux Emmy, Golden Globe, Critics Choice et Independent Spirit Award. La deuxième saison de la série à succès est actuellement diffusée le mercredi sur ABC. École primaire Abbott a été renouvelé pour une troisième saison plus tôt cette année.