« Shingeki no Kyojin » 136: Eren contre le monde et tout ce qui s’est passé dans le chapitre 136 de « Attack on Titan »

« Shingeki no KyojinC’est l’une des séries de mangas les mieux notées ces dernières années, mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Le créateur Hajime isayama Il savait qu’il allait devoir se séparer de ses personnages à un moment donné, et il semble que l’artiste ait choisi cette année 2021 comme finale.

Il a été récemment annoncé que «L’attaque des Titans« Se terminera par Avril 2021, et les publications du manga se sont poursuivies sans relâche au-delà des célébrations de Noël et du Nouvel An. Il Chapitre 135 a présenté le début de l’un des plus grands conflits jamais vus dans la série: Eren contre le monde.

Les fans se rappellent qu’Eren a déchaîné « Le grondement de la terre», Activation de nombreux titans colossaux avec la puissance de la Titan fondér. Ceux-ci ont commencé à avancer sans cesser de détruire tout sur leur passage, ne laissant que le peuple de Ymir, ces descendants du premier titan, vivants.

Maintenant, le chapitre 136 a déjà été publié au Japon, mais il est encore temps pour sa traduction officielle dans le monde entier. Ici, nous allons résumer tout ce qui s’est passé dans l’épisode, donc FAIS ATTENTION! Il y aura des SPOILERS plus tard dans l’un des épisodes les plus intenses du manga de « Shingeki no Kyojin».

CHAPITRE 136 DE « SHINGEKI NO KYOJIN »: ABANDONNEZ VOS COEUR

Le combat final des Titans explose au chapitre 136 (Photo: Kodansha)

Comme vous vous en souvenez, l’épisode précédent a commencé par une grande bataille lorsque l’équipe de Paradis a commencé son mouvement contre Eren. Le porteur de Attaquer Titan, le Titan fondateur et le Titan de Warhammer se sont transformés en un nouveau Titan massif et ont mobilisé des millions de Titans pour détruire tout Marley et le monde.

Avec tout cela, les membres de la Légion de reconnaissance ils ont rejoint le soldats eldiens pour l’arrêter, mais personne ne s’attendait à ce qu’il Fondateur de Titan pourrait ressusciter l’un des Les pouvoirs précédents du Titan pour exécuter vos ordres, avec plusieurs d’entre eux faisant des ravages en traversant le pays.

Cependant, ils ont tous été sauvés quand Falco est apparu avec son nouveau pouvoir de Titan sous contrôle, volant et transportant plusieurs d’entre eux dans les airs pour planifier une stratégie. C’est là que vous renforcez tous votre alliance pour faire face Eren, Et c’est Levi Ackerman qui leur avoue qu’ils ne peuvent plus s’inquiéter Eren.

Mikasa se rend compte qu’ils doivent tuer Eren pour survivre (Photo: Kodansha)

Eren doit mourir pour arrêter « The Rumble of the Earth ».

Ceux ci-dessus Falco passer sur l’une des dernières colonies militaires en Marley, où les soldats sont confus et acculés à regarder les millions de titans les approcher sans s’arrêter au loin. Malheureusement, il semble que tout le monde ouvre le feu pendant que Falco et les autres s’éloignent pour poursuivre leur stratégie contre Eren.

Falco et charge de l’entreprise contre Eren et, malgré des centaines Titans de Warhammer leur a tiré avec des flèches, ils ont pu avancer et atterrir sur le squelette que la nouvelle forme de Eren avait créé. Ainsi la bataille a commencé avec certains à la recherche de Armin, d’autres à Pieck et les autres capturés par Eren et ses titans.

Les habitants de Marley et des Eldiens commencent à se battre dans les affres du chaos (Photo: Kodansha)

Jean allez-y et découvrez Pieck Je me suis battu avec un Titan de Warhammer et avait été empalé. Cependant, comme elle le révèle plus tard, le Titan cargo Il est également bon pour attaquer en raison de sa longue durabilité, il peut donc se transformer plusieurs fois tant qu’il ne tue pas Pieck.

Le combat devient plus difficile, car ils affrontent des millions de Titans en même temps. Les autres membres du Troupe de reconnaissance sauter du dos de Falco aller à la rescousse Armin, qui avait été capturé par Eren avec les autres. Voici un petit monologue de Levi Ackerman que beaucoup pensaient étaient ses derniers mots.

Il se souvient de tous les moments qu’elle a passés avec lui Commandant Erwin Smith, lui demandant pardon de ne pas l’avoir choisi de ressusciter, mais qu’il ne regrettait pas d’avoir confié l’avenir de l’humanité à Armin et ses amis. Vers le bas, Annie sous forme de titan fait équipe avec ma maison et Connie pour vaincre certains titans, mais l’un d’eux avec une forme étrange commence à courir et ne pas leur faire face.

Armin se rend compte que tous ses amis se battent, alors il peut faire quelque chose à l’intérieur de Los Caminos (Photo: Kodansha)

Le chapitre se termine avec eux après le Titan en forme de Okapi et les autres combattent les titans. Puis il apparaît Armin dans un espace vide à regarder son propre corps, essayant de se réveiller pour qu’il puisse rejoindre la bataille. Là, il se rend compte que vous ne pouvez pas savoir que vos amis se battent, parce qu’il est dans la bouche d’un titan, alors il découvre qu’il est en fait Les chemins.

Réalisant que tout eldiens sont reliés par ces chemins, vous commencez à penser que vous pourriez faire quelque chose. Tournez-vous soudainement et allez à Zeke ramasser du sable sur le sol. Ils se saluent tous les deux et il lui demande: « Alors Ymir vous a mangé aussi?», Et l’épisode se termine par cette révélation.