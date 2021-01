Comment écrire une chanson dans Les Sims 4

Si vous avez toujours voulu vivre votre rêve de devenir un auteur-compositeur célèbre, c’est possible en Les Sims 4, et voici comment procéder.

Comment écrire des chansons dans Les Sims 4

Bref, pour écrire une chanson en Les Sims 4, vous devez d’abord élever votre niveau avec n’importe quel type d’instrument de musique à huit. Vous pouvez le faire en jouant simplement l’instrument que vous souhaitez utiliser à plusieurs reprises. Cela pourrait également aider si votre sim a des traits musicaux, car certains peuvent faciliter le niveau de leurs compétences instrumentales.

Une fois que vous avez élevé vos compétences au niveau huit, vous débloquerez la possibilité d’écrire une chanson, et vous pourrez ensuite en écrire une en interagissant avec votre instrument et en choisissant l’option de le faire. Soyez averti, cependant; vous devrez passer 12 heures de temps dans le jeu pour écrire et terminer une chanson. Mais heureusement, si vous arrêtez en cours d’écriture d’une chanson, vous n’avez pas à recommencer et vous pouvez simplement continuer en sélectionnant votre instrument et votre partition dans votre inventaire.

Lorsque vous avez terminé d’écrire votre chanson, vous pouvez gagner de l’argent avec une licence, mais pour ce faire, vous devrez augmenter votre niveau de compétence instrumentale à neuf. Une fois que vous avez atteint le niveau neuf, vous pouvez ensuite obtenir une licence pour une chanson en visitant votre boîte aux lettres et en sélectionnant l’option «licence chanson». Ensuite, vous recevrez de l’argent au début de chaque journée, à condition que vous ayez une chanson sous licence. En passant, vous ne pourrez pas obtenir de licence pour plus d’une chanson par semaine, mais si vous atteignez le niveau neuf sur plus d’un instrument, vous pouvez effectivement contourner ce problème.