Les fans demandent qu’Henry Cavill devienne le prochain James Bond après que l’acteur a publié une nouvelle vidéo

Qui jouera le prochain 007 maintenant que Daniel Craig a quitté le rôle est un sujet de discussion régulier depuis un certain temps maintenant, et maintenant il y a un favori ferme dans le mélange. Avancez, Henry Cavill.

L’acteur de 39 ans a partagé sa dernière publicité pour No 1 Botanicals, qui voit le Superman star sortez d’un magasin et passez devant une Aston Martin DB5 à l’allure élégante. En pointant la voiture, Cavill dit: « La vie aura toujours ses douces tentations. »

Mettre Cavill et une Aston Martin si proches signifie que la référence James Bond est plus forte que jamais, et sans successeur nommé maintenant que Daniel Craig a quitté le rôle, Cavill pourrait-il intervenir pour jouer le célèbre espion ?