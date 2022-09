Moon Knight décroche son premier Emmy Award

Marvel’s Chevalier de la lune a lancé ses récompenses avec un Creative Arts Emmy dimanche soir. La série a été nominée dans le meilleur montage sonore pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial, ainsi que dans sept autres catégories, et a remporté la première victoire pour Marvel Studios lors des prix annuels de la télévision. Juste comme WandaVisionla série est l’une des offres de Marvel qui a fait l’objet de spéculations constantes quant à savoir s’il y aura une deuxième saison, mais son inclusion dans la catégorie des séries limitées a semblé mettre fin à cette idée lorsque les nominations originales ont été annoncées.

Chevalier de la lune a été un succès sur Disney + plus tôt cette année, présentant Marc Spector d’Oscar Isaac dans le MCU dans un spectacle qui se démarque actuellement du reste du récit de l’univers cinématographique Marvel pour l’instant. Le manque de connexion était quelque chose que beaucoup ont loué dans la série, et la scène post-crédit de l’émission semblait suggérer que Chevalier de la lune retournerais. Cependant, malgré plusieurs rumeurs, et même une taquinerie d’Issac et du réalisateur Mohamed Diab, il n’y a pas eu de mot qui Chevalier de la lune reviendra pour une deuxième saison.

Bien que la victoire soit un grand coup de pouce pour Marvel Studios, Chevalier de la Lune victoire était sa seule nomination sur huit aux Creative Arts Emmys ce week-end. Les autres catégories dans lesquelles la série a été nominée étaient les performances exceptionnelles de la voix off des personnages (Khonshu de F. Murray Abraham), la cinématographie exceptionnelle, les costumes fantastiques / de science-fiction exceptionnels, la composition musicale exceptionnelle, le mixage sonore exceptionnel, la coordination exceptionnelle des cascades et la performance exceptionnelle des cascades. pour une série dramatique limitée ou une anthologie.

Chevalier de la lune Pourrait encore revenir dans une autre série

Studios Marvel

Bien que plusieurs émissions de télévision Marvel aient été nominées dans la catégorie limitée, celles qui pourraient avoir des deuxièmes saisons potentielles ont toujours été nominées dans les catégories dramatiques ou comiques. Chevalier de la luneLa victoire de en tant que série limitée suggère que Chevalier de la lune la saison 2 n’aura pas lieu, mais cela ne signifie pas qu’Oscar Isaac ne sera pas de retour en tant que super-héros troublé dans une autre série.

La première saison de Chevalier de la lune était également responsable de l’introduction de Scarlett Scarab, jouée par May Calamawy, qui pourrait également être en ligne pour faire la une de sa propre série dérivée de Marvel à un moment donné, qui pourrait également inclure Marc Spector d’Isaac et ses autres personnalités. Ce serait certainement le moyen le plus simple pour Marvel de poursuivre l’histoire de Spector, qui ne semblait pas être complètement terminée à la fin de Moon Knight, tout en conservant la série comme une série limitée à part entière.

La victoire aux Emmys de dimanche pourrait être la première de nombreuses récompenses à venir pour Chevalier de la lune, qui a fait l’objet de nombreux éloges au moment de sa sortie, mais cela pourrait aussi être le début d’une longue série de déceptions pour Marvel Studios. Blêmedavision a fourni à Marvel Studios leur première victoire Emmy aux Creative Emmys, mais n’a ensuite pas réussi à capitaliser sur la réussite et a été pour la plupart exclu de la cérémonie principale des Emmys. Qu’il s’agisse Chevalier de la lune peut ajouter plus de distinctions à son parcours au cours de la saison des récompenses est quelque chose que les patrons de Marvel garderont un œil attentif dans les mois à venir.