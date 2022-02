StarzPlay a confirmé de nouveaux acteurs dans le casting de ‘El Continental’: qui sont-ils

SÉRIES

La préquelle de la saga John Wick est toujours à la recherche de nouveaux visages et vous découvrirez ensuite qui a rejoint.

© Imbd« Le Continental »

StarzPlay a annoncé un casting supplémentaire pour une série d’événements spéciaux « Le Continental »une adaptation de la franchise cinématographique à succès de Lionsgate, John Wick, arrive sur STARZ aux États-Unis et STARZPLAY en Europe, en Amérique latine et au Japon.

Qui sont les acteurs qui ont été choisis pour faire partie de ‘The Continental’ ?

Après avoir annoncé que Colin Woodell, Mel Gibson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate et Ben Robson à l’origine garanti pour le casting, maintenant Katie McGrath, Ray McKinnon, Adam Shapiro, Mark Musashi et Marina Mazepa rejoignez le spectacle pour élargir encore le casting de ‘The Continental’.

De quoi parlera ‘The Continental’ ?

Selon le synopsis officiel, il indique:

« Le Continental explorera l’origine de l’hôtel pour assassins, la pièce maîtresse de l’univers John Wick, à travers les yeux et les actions du jeune Winston Scott qui est entraîné dans le paysage infernal de 1975 à New York pour affronter un passé que je pensais avoir quitté derrière. Winston trace un parcours mortel à travers le mystérieux monde souterrain de New York dans une tentative déchirante de prendre le contrôle de l’hôtel emblématique, qui sert de point de rendez-vous aux criminels les plus dangereux du monde. »

producteur exécutif Albert Hugues (The Good Lord Bird, The Book of Eli) sera en charge de Nuit un et nuit troisen plus d’être le producteur exécutif des trois. Charlotte Brandström (Le Seigneur des Anneaux, The Witcher) dirigera Night Two.

