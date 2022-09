Pourquoi Craghas Drahar est mort si vite dans « House Of The Dragon »

Bien que beaucoup aient supposé qu’il serait l’un des grands méchants de la première saison de « House of the Dragon », la vérité est que la présence de Craghas Drahar dans la série HBO Max, c’était relativement court. Avec une brève apparition dans le deuxième chapitre de la production, sa mort est arrivée ainsi juste un épisode plus tard, au milieu de la guerre des marches de pierre.

De cette façon, divers fans du travail de George RR Martin Ils spéculent déjà sur les réseaux sociaux sur les raisons de la présence rapide du personnage incarné par l’acteur Daniel Scott-Smith dans la préquelle de « jeu des trônes”.

puis rencontrez parce que Craghas Drahar mort si vite dans la Série HBO Max « La maison du dragon »sans montrer son combat avec Démon Targaryen.

COMMENT CRAGHAS DRAHAR EST-IL MORT DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Après avoir reçu une lettre du roi Viserys I, Démon Targaryen a décidé d’affronter l’armée seul Craghas Drahar, avant de recevoir l’aide de son frère. De cette façon, il a joué dans une scène mémorable tout en tuant ses ennemis et en échappant à la pluie de flèches qui menaçait de le tuer.

Finalement, il a tué leBienfaiteur du crabe » (en anglais: « chargeur de crabe”) dans un combat face à face. On le sait quand on voit Démon traînant la moitié du corps de son rival (la tête, la poitrine et un bras) à la fin du troisième épisode de la fiction, démontrant sa victoire.

Ainsi, sans prononcer une ligne et sans que sa mort soit vue sur les écrans, Craghas Drahar il a dit au revoir à la série. Peut-être une décision décevante pour certains téléspectateurs, qui s’attendaient à voir la mort sanglante du personnage.

Le corps de Craghas Drahar, décédé dans le troisième chapitre de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI CRAGHAS DRAHAR EST-IL MORT SI RAPIDEMENT DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

D’accord avec ScreenRantl’une des raisons pour lesquelles la mort de Craghas Drahar c’est arrivé si vite « Maison du Dragon » c’était parce que ce n’était qu’un véhicule pour mettre en évidence le développement du caractère de Démon. Je veux dire, il avait besoin de tuer le « Bienfaiteur du crabe» pour prouver son importance aux yeux de son frère aîné et de tout le royaume.

Cette raison aurait également été celle qui a poussé les producteurs de l’émission à montrer bien plus de minutes de Démon au péril de sa vie devant les hommes de «chargeur de crabe” avant la mort de son ennemi, car, finalement, il n’aurait pas plus d’importance dans les futures tranches de la production.

De plus, compte tenu de tous les faits que la première saison de la série de HBOqui comprendra même le changement de quatre acteurs, il semble raisonnable que la présence du personnage se soit limitée à seulement deux chapitres.

Dans l’épisode 3 de « House of the Dragon », Daemon sort des grottes en traînant le cadavre de Craghas Drahar (Photo : HBO)

COMMENT CRAGHAS DRAHAR EST-IL MORT DANS LES LIVRES ?

Le livre « Feu et sang » de George R. R. Martin, De son côté, il raconte aussi la mort de Craghas Drahar brièvement: « Quand (Daemon) s’est finalement retrouvé face à face avec Craghas, il l’a tué en combat singulier et s’est coupé la tête avec Dark Sister »lit-on dans l’ouvrage.

Cet épisode crucial de Guerre des marches de pierre Il était accompagné d’une illustration de l’événement sanglant, qui montrait le moment précis que l’on n’avait pas vu dans la série télévisée.

Daemon Targaryen tue Craghas Drahar dans la Guerre des Marches de Pierre (Illustration : Doug Wheatley dans le livre « Fire and Blood » de George RR Martin / HarperCollins Publishing)

COMMENT REGARDER « LA MAISON DU DRAGON » ?

La série « Maison du Dragon» (intitulé «la maison du dragon”, en espagnol) créée en hbo max la 21 août 2022. Depuis cette date, la production est disponible à l’international sur ladite plateforme de streaming.