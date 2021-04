"Armée des morts": Zack Snyder révèle la date de la bande-annonce

Zack Snyder Justice League lancé sur HBO Max le mois dernier, et les fans du réalisateur n’ont pas à attendre longtemps pour son prochain projet. Son travail le plus récent sur le film Armée des morts sortira bientôt une bande-annonce.

Ces dernières semaines, le directeur de Batman contre Superman il a partagé des taquineries hilarantes pour le nouveau film, y compris une affiche. Cette semaine, Snyder a partagé une autre affiche sympa pour le film et a révélé que la première bande-annonce arrivera le mardi 13 avril.

Mission accomplie, équipe! Vous avez déchiffré le code. Préparez-vous pour la sortie de la bande-annonce mardi.

«J’ai dit que je n’étais pas intéressé», a-t-il partagé. Dave Bautista, acteur principal du film avec Entertainment Weekly. «J’avais cette puce sur mon épaule et je cherchais des rôles dramatiques juteux. Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et plus complexe que je ne le pensais. Et aussi, pour être franc, je voulais travailler avec Zack. «

L’armée des morts devrait atteindre Netflix Le 21 mai.