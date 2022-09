The Suspect Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de Suspect Episode 3 a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série à cause de cela, nous sommes ici avec un article séparé pour vous tous contenant tous les informations sur la série.

Ici, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de The Suspect Episode 3. Vous saurez également où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Si vous recherchez également toutes ces choses, lisez simplement cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière britannique et cette série a été écrite par Matt Baker et réalisée par Dries Vos. Son premier épisode est sorti le 19 juin 202 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Grande-Bretagne mais aussi dans de nombreux autres pays. Au cas où vous ne le sauriez pas, alors est basé sur la série danoise Face to Face.

L’histoire de cette série suit un détective qui retrace les derniers jours de sa fille assassinée pour découvrir ce qui s’est passé. Ainsi, au fur et à mesure que vous commencerez à suivre ses épisodes, vous le trouverez très intéressant et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. C’est la raison pour laquelle, après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans ont recherché la date de sortie de The Suspect Episode 3. Alors sachons-le.

La date de sortie de l’épisode 3 de Suspect

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de The Suspect Episode 3. L’épisode 3 de cette émission va enfin sortir le 12 septembre 2022. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Notez la date indiquée ci-dessus et attendez sa sortie et vous pourrez alors découvrir ce qui va se passer dans cet épisode.

Où regarder le suspect ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur itv Hub et c’est la plateforme officielle de la série. Vous pouvez diffuser cette série sur son site officiel. Donc, au cas où vous auriez regardé ses épisodes précédents, vous pouvez regarder ces épisodes ici. Gardez une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région. Alors allez vérifier sa disponibilité.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série, jetez un œil ci-dessous.

Adam James dans le rôle du Dr Gerald ‘Jack’ Owens

Imogen Daines comme détective Wallis

Tara Lee comme Catherine McCain

Tom McKay comme DJ

Bobby Schofield comme Bobby Moran

Uma Warner dans le rôle de Charlie O’Loughlin

Angela Griffin comme Melinda

Bronagh Waugh comme Cara

Gary Oliver comme Eddie Barton

Lee Nicholas Harris comme officier de police

Carys Bowkett comme Meena

Katy Carmichael dans le rôle de Bridget Aherne

Lizabeth Helian comme détective

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de The Suspect Episode 3, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Suspect Episode 3, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

