Le tout nouveau Chaser remplace Anne Hegerty dans « Beat The Chasers »

Cependant, les fans seront certainement tristes de voir Hegerty partir – la chasseuse a été l’une des préférées des fans et a annoncé la nouvelle qu’elle se retirerait de la série via Twitter.

Son tweet disait: « Malheureusement, j’ai contracté Covid-19, donc je ne filmerai pas cette série de #BeatTheChasers. Le fantastique @ Issa25 va me remplacer et j’ai hâte de regarder la série quand elle sera diffusée plus tard cette année. Je me sens bien, mais je suis toujours positif ! (à tous égards). »