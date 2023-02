Mon bel homme est-il sur Netflix ? où regarder la saison 2 du drame japonais

streaming

My Beautiful Man est l’un des drames préférés des téléspectateurs en ce moment et il est au milieu de sa deuxième saison. Où pouvez-vous voir?

© IMDbMon bel homme est-il sur Netflix ? où regarder la saison 2 du drame japonais.

service de diffusion en continu Netflix Il a été l’un des premiers à jeter son dévolu sur des productions originaires du continent asiatique, de pays comme la Corée du Sud, c’est pourquoi ils ont acquis les droits de distribution de plusieurs titres ces dernières années. En ce moment, l’un des plus demandés par le public est mon bel homme, une série japonaise qui a été créée en 2021 sur le réseau MBS et vient de revenir avec sa deuxième saison. Où pouvez-vous voir?

Ce programme, basé sur le roman « Utsukushi Kare » Écrit par Nagira Yu en 2014, il suit Hira Kazunari, un lycéen de troisième année qui présente des symptômes de bégaiement et est incapable de transmettre clairement ce qu’il veut dire. Pour cette raison, il est seul depuis qu’il est enfant et n’a jamais eu d’amis. Un jour, il a commencé à bégayer et ne pouvait plus parler devant la classe. Au même moment, Kiyoi Sou est apparu et l’atmosphère de la classe a complètement changé. Bien que cela soit arrivé par hasard, Kazunari est tombé amoureux dès qu’il a vu Sou.

De quoi parle sa deuxième saison ? Ceci note son synopsis: « Hira et Sou sont enfin devenus un couple et vivent ensemble dans la maison de Hira. Hira a maintenant un nouveau passe-temps : s’habiller pour que Kiyoi ne le remarque pas en le suivant. Kazunari aime regarder Kiyoi de loin en silence et essaie de ne pas causer problème pour lui, mais il se fait accidentellement un nouvel ami grâce à ce passe-temps. De plus, alors que la remise des diplômes approche et que ses camarades de classe se concentrent sur la recherche d’emploi, Hira, qui n’a jamais eu d’emploi à temps partiel, s’inquiète maintenant de certains problèmes « .

+Où regarder la saison 2 de My Beautiful Man ?

Comme nous l’avons mentionné, la plate-forme Netflix C’est l’un des espaces où l’on trouve le plus de drames aujourd’hui, mais il n’a pas ce spectacle dans son catalogue. mon bel homme et sa deuxième saison est actuellement visible sur le service de streaming Rakuten Viki, qui est disponible dans des pays comme les États-Unis, la Corée du Sud et l’Uruguay. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle qu’il puisse atteindre l’Amérique latine avec une autre entreprise, mais remarquant sa popularité, il peut se matérialiser.

La deuxième saison du K-drama, écrite par Tsubota Fumi et réalisée par Sakai Mai, a été créée le 8 février et présente un nouvel épisode tous les mercredis. mon bel homme est en vedette Hagiwara Riku, Yagi Yusei, Takano Akira, Wada Soko, Nimura Sawa, Ochiai Motoki, Ayano Aya, Iwakawa Haru, Endo Kenshin et Otomo Kazukientre autres.

