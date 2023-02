Nintendo Switch Online inclura les jeux Game Boy et Game Boy Advanced

console Commutateur Nintendo en ligne aura de nouveaux jeux disponibles Gameboy et Game Boy Avancé qui sera ajouté au service Nintendo Switch Online + Expansion, permettant à ses utilisateurs de jouer à des titres classiques comme »Tetris », »Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins » et »The Legend of Zelda: Link’s Awakening » ‘.

L’arrivée des jeux Game Boy survient après des rumeurs selon lesquelles un émulateur de console portable était en cours de développement pour Nintendo Switch. Les titres de sortie disponibles incluent »Super Mario Bros. 3 », »Kur Kuru Kuruin », »Mario Kart : Super Circuit » et »The Legend of Zelda : The Minish Cap », bien que le catalogue il sera s’étendre avec le temps.

Les jeux qui disposent d’un mode multijoueur peuvent être joués avec des amis, en pouvant se connecter entre quatre joueurs de la même manière que cela fonctionnait avec le câble Link de la Game Boy originale.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nouveau trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : date de sortie et prix officiel







Alors que la Game Boy propose une multitude de jeux emblématiques, de nombreux joueurs ont été enthousiasmés par la mise en œuvre du jeu de la Game Boy Advanced, qui avait des titres très acclamés dans son catalogue. Bien qu’il reste à voir quels titres arriveront sur Nintendo Switch Online, certains fans ont déjà leurs paris pour d’éventuelles implémentations.

»Mother 3 », le jeu de rôle classique est l’un des titres les plus attendus, car le jeu est sorti dans les dernières années de la vie de la Game Boy Advance. Alors que Nintendo se concentrait déjà sur la sortie de la Nintendo DS, « Mother 3 » n’a jamais eu de sortie en dehors du Japon, même si sur la console virtuelle Wii U, le jeu n’était disponible qu’au Japon.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Super Mario Bros : The Movie : montre une nouvelle publicité promotionnelle de plomberie

Les premiers jeux Game Boy sont désormais disponibles sur Nintendo Switch, uniquement pour les utilisateurs abonnés au service de pass NSO + Expansion. Cet abonnement a ajouté des jeux de consoles Nintendo précédentes, l’implémentation Game Boy et Game Boy Advanced étant les derniers titres à arriver.