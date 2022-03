Rachel Zegler plaisante sur le camouflet des Oscars

La 94e cérémonie annuelle des Oscars a eu lieu le dimanche 27 mars 2022 et les médias sociaux regorgent de discussions sur l’événement de la saison. Un sujet de conversation est la présence de l’actrice Rachel Zegler, qui a joué le rôle de Maria Vasquez dans le remake de 2021 de West Side Story. Après avoir d’abord publié sur Instagram qu’elle était « déçue » de ne pas avoir été invitée à l’événement, Zegler est apparue aux côtés de Jacob Elordi (Euphorie) pour présenter l’Oscar des meilleurs effets visuels, que Dune a remporté chez lui.

« En grandissant en Australie, je n’ai jamais pensé que je me lèverais sur cette scène », a déclaré Elordi avant que Zegler ne réponde, « Et je n’ai jamais pensé que je serais ici il y a six jours. »

West Side Story Zegler faisait référence en plaisantant à un commentaire Instagram qu’elle avait envoyé quelques jours plus tôt. Un utilisateur d’Instagram a commenté l’un des messages de Zegler : « J’ai hâte de voir ce que vous porterez le soir des Oscars. » Zegler a répondu: « Je ne suis pas invitée », avant d’ajouter qu’elle porterait « un pantalon de survêtement et la flanelle de mon petit ami ».

Zegler a expliqué plus en détail : « vous tous, j’ai tout essayé [to get into the 94th Academy Awards ceremony]mais cela ne semble pas se produire. » Elle a poursuivi: « Je vais encourager West Side Story depuis mon canapé et soyez fiers du travail que nous avons accompli sans relâche il y a trois ans. » Cependant, le tumulte des médias sociaux et le soutien des célébrités, y compris de Russ Tamblyn, qui a joué Riss dans l’original West Side Storya fait changer d’avis l’Académie et Zegler a obtenu un « miracle de dernière minute » pour obtenir une invitation à la 94e cérémonie des Oscars.





West Side Story A reçu sept nominations aux Oscars







West Side Story a également joué Ansel Elgort (Bébé conducteur) comme Tony et David Alvarez (Nous avons le regret de vous informer) comme Bernardo. Il a été réalisé par Steven Spielberg (Le terminal) d’après un scénario de Tony Kushner, lauréat du prix AARP Movies for Grownups, basé sur la pièce de théâtre d’Arthur Laurents.

West Side Story a reçu sept nominations aux Oscars, et la co-star de Zegler, Ariana DeBose, qui a joué Anita, a reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, une catégorie avec une concurrence féroce : Jessie Buckley pour La fille perdueDame Judy Dench pour BelfastKirsten Dunst (Spiderman 3) pour Le pouvoir du chienet Aunjanue Ellis pour Roi Richard étaient également tous en lice. DeBose a déjà reçu le BAFTA Award de la meilleure actrice dans un second rôle et le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans un second rôle.





Les Oscars pour lesquels West Side Story a été nominé mais n’a pas remporté le prix du meilleur film de l’année, Spielberg pour la meilleure réalisation en réalisation, Janusz Kaminski pour la meilleure réalisation en cinématographie et Paul Tazewell pour la meilleure réalisation en conception de costumes.

Zegler apparaîtra bientôt dans le remake live-action de Blanc comme neige pour Disney, et elle apparaîtra également dans la suite à venir Shazam ! Fureur des Dieux, qui a terminé le tournage et est actuellement en post-production. Les fans de l’actrice peuvent déjà assister à sa prestation dans West Side Story, qui est actuellement disponible en streaming sur Disney+.





Snow White Star Rachel Zegler est allée à Disney World pour la recherche de personnages

