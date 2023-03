La vraie raison pour laquelle Lele Pons et Guaynaa allaient annuler leur mariage

Supplémentaire

Le couple s’est marié début mars 2023.

©Getty ImagesLele Pons et Guaynaa étaient sur le point d’annuler leur mariage

Même si le mariage de Lele Pons et Guaynaa Il était plein de célébrités, de Paris Hilton, Sebastián Yatra à Chayanne, les chanteurs étaient sur le point d’annuler l’événement et ont révélé quelle en était la raison ou l’un d’eux.

Dans une récente interview avec Le gros et la maigrea dévoilé que Guaynaa a eu mal au ventre et s’est senti si mal qu’il a demandé à Pons ce qui se passerait s’ils ne se mariaient pas le lendemain.comme ils l’avaient prévu.

« Le docteur est venu. (Guaynaa) Il m’a dit ‘ce qui arrivera si nous ne nous marions pas demain. J’ai dit, ‘ne nous marions pas et maintenantla santé est plus importante’ et j’ai perdu mon chien ce jour-là » a révélé Lele, ajoutant que, En plus de la santé de Guaynaa, elle ne se sentait pas bien non plus en raison de la perte de son animal de compagnie.

À la fin, Guaynaa a commencé à se sentir mieux et la cérémonie s’est déroulée avec succès., ne laissant l’incident qu’à titre d’anecdote. Jusqu’à il y a quelques jours le couple était en lune de miel à Dubaïoù ils ont été montrés en lingerie, plongée, dans le désert et lors de dîners romantiques.

le chanteur de vous remarquez et rebondit et l’influenceur et chanteur Ils sont en couple depuis fin 2020.. C’est lors d’un concert l’été dernier que le joueur de reggaeton a demandé à l’influenceur de l’épouser et voilà qu’ils ont franchi le pas de l’autel.

