Christine Brown, star de « Sister Wives », devient officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami

« Sister Wives » Christine Brown célèbre la Saint-Valentin en rendant publique sa nouvelle relation après sa séparation avec Kody Brown après plus de 25 ans de mariage plural.

Pas plus tard que la semaine dernière, la star de « Sister Wives » a révélé qu’elle avait un nouvel homme dans sa vie et a promis de partager des photos de lui bientôt. Ses fans n’ont pas attendu trop longtemps.

Le 14 février, la femme de 50 ans s’est rendue sur Instagram pour partager trois photos de son nouveau petit ami accompagnées d’une douce légende.

« J’ai enfin trouvé l’amour de ma vie, David. La première fois qu’il m’a serré contre lui, j’ai eu l’impression que mon âme prenait son premier souffle », a écrit Brown.

La mère de six enfants a ensuite décrit la relation de son nouveau mec avec sa famille, y compris ses six enfants avec Brown.

« Il est merveilleux et gentil, incroyable avec mes enfants et un adorable grand-père », a-t-elle écrit.

Sur l’une des photos qu’elle a partagées, Brown et David sont assis côte à côte sur un canapé alors qu’ils tiennent ses petits-fils nouveau-nés, Archer Banks et Ace McCord.

Brown a fait des câlins de bébé avec son nouveau mec. @christine_brownsw via Instagram

Brown semble clairement être amoureuse de David, et elle a terminé son message sur une note ultra romantique.

« Je n’aurais jamais rêvé que je pourrais trouver un amour comme celui-ci », a-t-elle écrit et ajouté les hashtags suivants : #blessed #soulmate #feelinggood #lovemylife #partner

Le nouveau couple a l’air si heureux ! @christine_brownsw via Instagram

Les fans de Brown étaient ravis d’avoir un aperçu de son nouvel homme et beaucoup ont noté à quel point elle avait l’air heureuse dans sa nouvelle relation.

« Tu es absolument rayonnante ???? Je suis si heureuse pour toi ! » l’un d’eux a commenté son message. Un autre a écrit : « Une femme qui connaît sa valeur et est sortie et a obtenu ce qu’elle mérite ! Nous adorons le voir ! »

Plusieurs des partisans de Brown ont également souligné le fait qu’elle est maintenant dans une relation monogame après avoir été dans un mariage plural pendant près de 26 ans. Kody Brown avait trois femmes en plus de Christine Brown. Aujourd’hui, il est séparé de Meri, Janelle et Christine Brown, et est toujours marié à Robyn Brown.

« Le meilleur dans tout ça… tu n’as pas à le partager avec quelqu’un d’autre. Tu reçois toute son attention !!!! » l’un a commenté.

La star de télé-réalité avait précédemment taquiné sa relation le 8 février, disant qu’elle « sortait exclusivement avec quelqu’un ». Elle l’a décrit comme « merveilleux et romantique et si gentil et tout ce que je cherchais ».

Brown a également révélé que son nouveau mec était « incroyable » avec sa fille de 12 ans, Truely, le qualifiant de « rêve devenu réalité ».

Dans le même temps, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle gardait sa relation privée.

« Pour le moment, je me garde juste pour moi et je vous donnerai un peu plus d’informations plus tard, mais juste … tellement excité! » dit-elle à l’époque.

On dirait qu’elle était trop excitée pour le garder privé longtemps.

En décembre, Brown a parlé à 45secondes.fr.com de son parcours amoureux et a dit qu’elle aimerait trouver l’amour, mais qu’elle n’était pas très pressée de s’installer.

« S’il y a un amour de ma vie, boum ! Enregistre-moi. Bien sûr, j’aimerais un amour de ma vie. Ce serait génial. Mais probablement pas encore. Mon énergie n’est pas tout à fait adaptée à cette situation », a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle se préparait à se lancer dans sa quête de l’amour, Brown a déclaré qu’elle se sentait plus confiante qu’elle ne l’avait jamais été.

« Je ne sais pas si c’est parce que je prends les bons suppléments ou que je mange bien, que je m’entraîne à nouveau. Mon Dieu, c’est si bon. Ou simplement parce que je suis libre et que je vis ma vie pour moi », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est ce que ça veut dire : je viens de réaliser que je suis une déesse.