Chapitre 1003: Yonkos vs Super Novas

«Gomu Gomu no Kong Gatling et Kaido sont sur le terrain». Pouvez-vous croire comment la table tourne dans nos petits diables pirates sont sur les nerfs de deux empereurs de la mer – Kaido et Big Mom. La franchise One Piece met vraiment tous les efforts possibles afin de servir un très bon scénario. Devinez quoi? Nos Supernovas ont finalement infligé des dégâts sur Kaido. Chapitre 1002 de One Piece Feature Law, Kid, Zorro, Killer et Luffy ont également utilisé un barrage d’attaques sur la forme de dragon de Kaido. Ainsi, Big Mom est intervenu entre les deux et a utilisé sa nouvelle attaque – «Indra» sur Supernovas. Luffy a utilisé son corps en caoutchouc comme isolant. En plus de cela, Kaido a utilisé son Bolo Breath et s’attendait à ce que Luffy soit affecté par mais Luffy croyait en son cran et a utilisé «Gomu Gomu no Kong Gatling». Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, Eiichiro Oda met tout en œuvre pour que cette bataille mérite d’être rappelée. Maintenant, quels sont les événements qui vont se passer dans One Piece Chapitre 1003? Luffy va-t-il avoir sa nouvelle forme? Ou quelque chose d’inattendu va-t-il se passer du côté du méchant? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous

Alors, les gars, dans cet article, nous allons parler du chapitre 1003 de One Piece. Nous avons inclus tous les détails possibles concernant la date de sortie officielle et où vous pouvez le lire officiellement. Que va-t-il se passer dans One Piece 1003? Sans plus tarder, faisons-le-

Chapitre 1003

Oda avec la franchise fournit tous les efforts possibles qu’il pourrait appliquer pour rendre chaque élément du chapitre parfait. C’est ce que sert la franchise One Piece dans le chapitre précédent de la série. Les attentes des fans avec le chapitre 1003 de One Piece sont littéralement au-delà du niveau du ciel. La franchise sera-t-elle en mesure de répondre aux attentes des fans avec le prochain chapitre? Découvrons-le-

One Piece, Ch. 1002: Les cieux tremblent et la terre tremble alors que les deux empereurs de la mer déchaînent leur fureur! Lisez-le GRATUITEMENT de la source officielle! https://t.co/4Gn9MyRjNd pic.twitter.com/xgEnJ9qAAy – Saut Shonen (@shonenjump) 31 janvier 2021

Date de sortie

Contrairement à tout autre chapitre, One Piece Chapter 1003 est au programme. Il n’y a pas de retard dans le calendrier du chapitre 1003 de One Piece Manga. Ainsi, selon le calendrier, le chapitre 1003 de One Piece sortira le 7 février 2021.

Scans bruts et fuites

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les fans sont très heureux de connaître les détails du chapitre 1003 de One Piece. Ainsi, selon nos sources, les scans bruts du chapitre 1003 de One Piece pourraient être publiés le 5 février 2021.

One Piece Chapitre 1003 Spoilers révélés

Chapitre 1003 de One Piece: «La nuit se reflète sur un tableau GO»

Luffy frappera Kaido et parviendra à faire couler du sang. Encore une fois, Luffy lui donnera un autre coup de poing, ce qui suffit à frapper Kaido cette fois. Tous les autres personnages seront surpris par la force de Luffy, en particulier Big Mom.

Big Mom attaquera Luffy avec la version flamboyante de «Hahaba» mais devinez quoi? – Zoro le sauvera. D’un autre côté, Kid et Killer verront cela comme une opportunité et essaieront d’attaquer qui est toujours sur le terrain. Mais Kaido utilisera ses pouvoirs pour créer une tornade qui emportera Luffy et Zoro.

Zoro utilisera «Kokujou Oo Tatsu Maki» pour contrer l’attaque de Kaido. Zoro parvient à porter un coup dur sur Kaido qui lui a traversé le corps. Ce sera le cas lorsque Kaido sentira quelque chose de similaire à l’aura d’Oden. C’est parce que Zoro utilise l’épée d’Oden.

Encore une fois, en contre, Kaido utilisera «Tatsumaki Kaifuu» qui comprend une lame tranchante dans une tornade. Kaido attaque Luffy avec mais Zoro le sauvera, Kid et Law détourneront toutes les lames.

Kaido et Big Mom se sentiront anxieux et regarderont vers la fin de la bataille sans fin contre Supernovas. Le chapitre se termine.

Où regarder le chapitre 1003 de One Piece?

Chapitre 1003 est disponible gratuitement sur Viz Media et Mangaplus. Cependant, nous condamnons vivement l’utilisation de l’anime en streaming ou la lecture de manga sur un site Web non officiel. Un nouveau chapitre sort chaque semaine. De plus, assurez-vous de rester à l’écoute 45Secondes.fr car le manga fait une pause de temps en temps.

De quoi parle One Piece?

Eiichiro Oda est le cerveau derrière toute la franchise One Piece. Il a commencé le manga en 1997 et a terminé 97 volumes au total. Shueisha et Viz Media publient actuellement le manga. La série animée One Piece est également populaire et a battu plusieurs records. Le chapitre 1003 sortira One Piece cette semaine, qui ouvre la voie à son 1003e chapitre de One Piece. Cet énorme accomplissement est vraiment bien mérité par la franchise One Piece.