Molotov a dédié une chanson à Jacobo, un journaliste en question

Dans l’histoire du journalisme mexicain, Jacobo Zabludosvky C’est l’un de ses représentants les plus critiqués et vilipendés. La raison du discrédit de son travail réside dans le fait qu’il a été la voix dirigeante du PRI pendant trois décennies. par le présidentialisme vécu dans le pays avec des dirigeants issus de la Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI).

Depuis près de 30 ans était l’image de Televisa au niveau informatif en prime time, s’affirmant ainsi comme une référence journalistique pour une grande partie de la population. Entre autres circonstances, sa transcendance vers la société en tant que communicateur était également due au fait que de 1970 à 1993, il n’avait pratiquement aucune concurrence à la table en raison de monopole télévisuel de la société détenue par Emilio Azcárraga Milmo.

Remarqué pour garder le silence face à deux événements d’importance historique pour le Mexique, tels que la guerre sale et le Halconazo, Zabludovsky portait le stigmate d’être un journaliste partisan du pouvoir. Ce profil a été mis en évidence par le groupe Molotov dans la chanson Ne laissez pas Jacobo vous rendre stupide, de son album Where Will Girls Play ?, sorti en 1997.







Transformé en succès, la chanson était un prologue fortuit à la moquerie qui a accompagné Zabludovsky des années plus tard avec l’apparition de YouTube, site de matériel audiovisuel où la vidéo de la fameuse interview que le journaliste a faite avec Salvador Dalí.

C’était célèbre parce que le peintre hésitait le communicateur, profitant de son ahurissement de ne pas savoir comment aborder un personnage comme lui. La vidéo de ladite interview continue d’être reproduite à ce jour comme s’il s’agissait d’un spectacle pour déclencher le rire ; le célèbre peintre fait ce qu’il veut sans égard pour son interlocuteur.







De sa démission de Televisa en 2000 jusqu’à sa mort en 2015, le jugement contre son profil journalistique a persisté. Son image iconique, qui pendant trois décennies a été associée à un ton de référence médiatique, mal vieilli avec la modernité, où l’apparition des nouvelles technologies a contribué à accroître les opinions défavorables à son travail.

Et, comme si cela ne suffisait pas, il est chanté et rappelé à un niveau énorme à chaque fois que Molotov joue. Ne laissez pas Jacobo vous rendre stupide à leurs concerts. Des jeunes qui ne savent même pas qui il était, vibrent en scandant les vers d’une diffamation qui a accompagné la carrière de Zabludovsky. Sera-t-il jamais pardonné ? Que seul le temps, son pire bourreau, décidera.