Urgence dans l’air : les succès du film d’horreur coréen

Le film réalisé par Han Jae-Rim sort en salles ce jeudi. L’histoire est centrée sur une attaque chimique en plein vol.

Urgence dans les airs.

Depuis quelque temps, la Corée du Sud a réussi à gagner de plus en plus de place dans le grand public grâce à des titres comme station de zombies ou le récent le jeu du calmar. Filmer la terreur et faire des séquences d’action sont des choses qui font du bien aux productions qui ont vu le jour dans ce pays asiatique, qui en 2020 est entré dans l’histoire avec l’aide de parasite étant le premier film de l’histoire à remporter le oscar plus important.

Ce jeudi, les salles de cinéma auront le lancement d’une nouvelle proposition d’horreur et d’action intitulée urgence dans les airs. Le film a été réalisé par Han Jae-rimavec les protagonistes de personnages tels que Jeon Do-yeon, Lee Byung-hun et Kim Nam-gilainsi que la star de parasite, Song Kang-ho. Si vous avez peur des avions ou que ce genre de situations vous rend très anxieux, on l’anticipe : les presque deux heures de film vous couperont le souffle.

urgence dans les airs Cela commence par l’apparition d’un personnage plutôt étrange, qui cherche désespérément à acheter un billet d’avion vers n’importe quelle destination. La seule chose qui compte pour lui, c’est qu’il y ait beaucoup de monde sur ce vol. Il n’est pas nécessaire d’y réfléchir beaucoup pour se rendre compte que cette personne sera chargée de faire vivre un moment tragique aux protagonistes. Comment? D’un virus mortel qui se déchaînera en plein vol.

Les séquences d’action de urgence dans les airs, avec l’avion en chute libre, sont incroyables. Le divertissement ne s’arrête à aucun moment et l’habileté en tant que réalisateur de Han Jae-rim il est à l’affiche de chaque séquence où il doit user de tout son talent pour filmer le désespoir des passagers d’un avion en danger. Ce qui est également intéressant, c’est le contexte politique qui traverse l’histoire, qui, avec la récente pandémie comme contexte, lui donne un quota supplémentaire pour penser, réfléchir et, bien sûr, s’amuser.

+ Y a-t-il un lien entre Urgence dans l’air et le coronavirus ?

Bien qu’il semble que le film reprenne de nombreux éléments issus de la pandémie de coronavirus, la vérité est que le réalisateur Han Jae-rim mettre en place ce projet bien avant que le coronavirus ne frappe le monde ; la production a été annoncée le 29 août. Cependant, comme cela s’est produit presque partout dans le monde, le tournage ne pouvait pas ignorer la situation causée par la pandémie et a dû être arrêté en raison du coronavirus, augmentant son coût de près de 10 millions de dollars, avec lesquels il a été bouclé. 24 octobre 2020.

