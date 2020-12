PornHub s’est débarrassé de toutes les vidéos non vérifiées sur sa plateforme: il a supprimé des millions de vidéos d’un seul coup

Un article d’enquête publié par le NYT la semaine dernière a vu PornHub, la plate-forme de contenu pornographique par excellence, désormais supprimée plus de la moitié de son catalogue. Dans le but d’améliorer la politique de l’entreprise, ils ont supprimé toute vidéo qui ne provenait pas d’un utilisateur vérifié. De plus de 13 millions de vidéos, il ne reste qu’environ 3 millions.





La controverse est née la semaine dernière lorsque différentes histoires ont été révélées sur la façon dont la plate-forme permet de télécharger des vidéos sans l’autorisation des personnes qui y apparaissent. PornHub fonctionne de la même manière que YouTubeAinsi, même si quelqu’un peut réclamer la suppression d’une vidéo, personne n’empêche 10 autres de la télécharger à nouveau. Parfois avec des mineurs impliqués.

L’une des premières mesures prises par PornHub pour y remédier est ne pas autoriser quiconque à mettre en ligne des vidéos si vous n’êtes pas un utilisateur vérifié. En principe, les utilisateurs vérifiés ne sont plus anonymes et ont plus de responsabilités légales, ils ne téléchargent donc pas de vidéos allant à l’encontre des politiques du Web. Ceci, en principe, résout les vidéos non autorisées de téléchargement et de nouvelle soumission.

Dans les déclarations de PornHub, ils indiquent qu’ils se différencieront des autres plateformes exigeant que le contenu téléchargé provienne d’utilisateurs vérifiés. Quelque chose que «des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore mis en place», selon eux. Le processus de vérification sur PornHub n’est cependant pas très exhaustif. Selon le site Web, un utilisateur vérifié est celui qui a envoyé une photo de lui-même avec son nom écrit sur un morceau de papier.

Couper à la chasse

Mais interdire le téléchargement d’utilisateurs non vérifiés n’a pas été suffisant, la présence de contenu pouvant aller à l’encontre des lois comme des vidéos avec des mineurs ou des violations d’une certaine manière pourrait continuer à être présente sur PornHub. ET, Même si les gens vérifient le contenu, il ne suffit pas de consulter des millions de vidéos. Par conséquent, MasterCard et partiellement Visa ont bloqué les opérations et les paiements avec PornHub.

Actuellement, PornHub montre 2.913.341 vidéos disponibles. Il y a environ 10 millions de moins d’un jour.

La solution de PornHub? Couper à la chasse. Avoir Soudainement effacé toutes les vidéos qui étaient dans son catalogue et qui n’ont pas été téléchargées par un utilisateur vérifié. Une initiative importante et audacieuse pour l’un des plus grands sites Web de contenu pornographique au monde qui reposait essentiellement sur la possibilité pour quiconque de télécharger des vidéos gratuitement.

Le changement a causé des millions de vidéos disparaissent de la plateforme à la fois. Il y a 24 heures, PornHub avait plus de 13 millions de vidéos selon le moteur de recherche de la plateforme elle-même. À l’heure actuelle, ce nombre varie et affiche 5 millions, 7 millions ou parfois même 2 millions. En d’autres termes, on ne sait pas combien de vidéos ont été supprimées, bien qu’il s’agisse certainement d’un nombre considérable et peut-être d’au moins la moitié de celles qui l’ont été.

Les vidéos n’ont pas été supprimées définitivement. Ils sont devenus verrouillé pour examen. Lorsque vous essayez de visionner l’un d’entre eux, un message apparaît indiquant que la vidéo « a été marquée pour vérification conformément à notre politique de confiance et de sécurité ».

Plus d’informations | PornHub