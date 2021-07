La statue de la princesse Diana était-elle inspirée d’une vieille carte de Noël avec William et Harry ?

La statue de la princesse Diana qui a été dévoilée jeudi au palais de Kensington peut sembler un peu familière aux observateurs aux yeux d’aigle.

Certaines personnes ont remarqué que la tenue sur la statue de Diana ressemble à celui qu’elle portait dans une carte de vœux de 1993.

« La tenue de la statue me rappelle la carte de la princesse Diana pour Noël et le nouvel an 1993. Bien que la coupe de cheveux semble plus tardive », compte le blogueur royal Gert’s Royals tweeté, ainsi qu’une photo de la carte représentant Diana avec ses fils, le prince Harry et le prince William.

Une statue de Diana, princesse de Galles, dans le jardin en contrebas du palais de Kensington. Samir Hussein / WireImage

Dans la photo sur la carte, Diana, avec ses cheveux courts de marque, portait un chemisier plissé avec une grosse ceinture serrant sa taille. Elle avait sa main gauche sur un canapé et regardait à sa gauche William, tandis qu’Harry la regardait.

Diana et le prince Charles envoyaient des cartes de vœux qui les présentaient tous les deux, mais les choses ont changé après l’annonce de leur rupture. Pour la carte de vacances de 1993, Diana n’a pas inclus le nom du prince de Galles, tandis que Charles a envoyé une carte contenant les deux noms, a rapporté le Chicago Tribune à l’époque.

La statue, commandée par William et Harry en 2017, rend hommage à l’héritage de leur mère et agit également comme un symbole de son style.

« La statue vise à refléter la chaleur, l’élégance et l’énergie de Diana, princesse de Galles, en plus de son travail et de l’impact qu’elle a eu sur tant de gens », a déclaré jeudi le palais dans un communiqué.

« Le portrait et le style vestimentaire étaient basés sur la dernière période de sa vie alors qu’elle prenait confiance dans son rôle d’ambassadrice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion. »

William et Harry ont déclaré dans la déclaration de jeudi: «Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde, changeant d’innombrables vies pour le mieux.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. »