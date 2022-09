Molly Ringwald rejoint la saison 2 de Feud et jouera Joanne Carson

Tout comme la sortie de sa série Netflix Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer arrive, Molly Ringwald a décroché son prochain grand rôle. Deadline rapporte que Ringwald a rejoint le casting de la deuxième saison de Querellesurnommé Feud: les femmes de Capote. La nouvelle fait suite à des rapports récents selon lesquels Demi-Moore a également été aligné pour le rôle d’Ann Woodward dans la nouvelle saison.





Dans Feud: les femmes de CapoteRingwald jouerait Joanne Carson, la deuxième épouse de l’ancien Le spectacle de ce soir l’hôte Johnny Carson et un ami proche de Truman Capote (Tom Hollander). La saison se déroulera dans les années 70 menant à la mort de Capote en 1984, se concentrant sur l’auteur trahissant plusieurs amies en publiant une nouvelle roman à clef en 1975.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le casting pour Les femmes de Capote comprend également Naomi Watts dans le rôle de Babe Paley, épouse de Bill Paley de CBS; Calista Flockhart dans le rôle de Lee Radziwill, la sœur de Jackie Kennedy ; Diane Lane comme Slim Keith; et Chloe Sevigny en tant qu’invité CZ. Gus Van Sant est à bord pour réaliser les huit épisodes, tandis que le scénariste de la série Jon Robin Baitz sert de showrunner.

De plus, Baitz, Van Sant, Watts et Murphy sont les producteurs exécutifs de la nouvelle saison aux côtés des autres producteurs de la saison 2 Dede Gardner, Tim Minear et Alexis Martin Woodall. 20th Television, Plan B Entertainment et Ryan Murphy Productions sont les studios de production.

Filmer sur Feud: les femmes de Capote commencera cet automne à New York.





Molly Ringwald peut être vue dans Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Par coïncidence, Querelle vient de Ryan Murphy, qui a co-créé Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer avec Ian Brennan. Cette série, diffusée sur Netflix le 21 septembre, présente Ringwald dans le rôle de la mère de Dahmer. Cela fait suite à une apparition dans la série acclamée L’ours avec son autre travail sur petit écran ces dernières années, y compris un rôle récurrent dans Riverdale et apparitions dans Contes de la ville et Spectacle d’horreur.

Ringwald est devenue célèbre grâce à ses rôles dans Les faits de la vie et une poignée de films de John Hughes comme Seize bougies, Le club du petit-déjeuneret Belle en rose. Plus récemment, elle est apparue dans La cabine des baisers série avec d’autres films comme Tous ces petits moments, Sibérieet Montauk.

Le nom de Ringwald est également apparu ces derniers mois après des informations selon lesquelles Selena Gomez redémarrerait Seize bougies comme une nouvelle série sur Peacock. La nouvelle version s’appelle 15 Bougies et Ringwald a expliqué à quel point cela la rend heureuse que le film soit réinventé.

« Je suis tellement heureux de cela », a déclaré Ringwald, via E ! Nouvelles. «J’ai vraiment l’impression que lorsque les gens me demandent toujours de redémarrer mes films, je me dis: » Non, ces films étaient merveilleux « , mais ce qu’ils devraient faire, c’est s’en inspirer et faire quelque chose de complètement différent mais inspiré, donc ça sonne juste fantastique. »