Re/Member : la fin du film Netflix expliquée

Netflix a sorti Re/Member, un film d’horreur qui devrait être l’un des plus regardés dans les prochains jours. Certains l’ont déjà vu et s’interrogent sur sa fin.

service de diffusion en continu Netflix C’est à la mi-février, le mois au cours duquel diverses séries intéressantes arrivent, mais ils auront également leurs nouveaux films. Celui qui est venu récemment était Se souvenirune adaptation japonaise du manga « Karadasagashi » par Welzard, publié entre 2014 et 2017 avec 17 volumes et 153 chapitres. Dans le cas où vous auriez déjà vu le film et que vous auriez des inconnues, nous allons ici essayer de clarifier les doutes sur sa fin.

Sa prémisse suit Asuka, Takahiro et quatre autres lycéens qui doivent passer la nuit à trouver les restes dispersés d’un corps caché à l’intérieur de leur école, ou risquer d’être tués encore et encore par la « personne rouge » et répéter la même chose. jour pour toujours. « Peuvent-ils sortir de la boucle meurtrière et voir demain ? Un point culminant exaltant et mortel vous attend dans cette expérience d’horreur en boucle palpitante »Complétez votre synopsis.

+ Fin de Re/Membre expliquée

La fin du long métrage peut suggérer qu’une personne perd la mémoire lorsqu’elle est mangée par la « personne rouge », on pense donc que Asuka Il garde ses souvenirs, même s’il ne pouvait en parler à personne. Cela expliquerait pourquoi il existe un livre sur le jeu. La seule exception serait Takahiro et cela pourrait refléter son vrai cœur, donc son amour est ce qui la fait trouver Asuka. D’un autre côté, une théorie indiquerait que tout le monde se souvient de ce qui s’est passé mais ne veut pas parler à ses pairs, ce qui est soutenu par atsushi retourner à l’école comme il le fait après avoir terminé le jeu du corps.

À la fin, aucun indice sur le meurtrier n’est révélé lors du journal télévisé et une scène post-générique arrive qui montre le puits qu’il avait vu. Asuka dans la cour de l’école. On y observe un journal annonçant le meurtre d’une jeune femme nommée Miko Onoyamace qui montre clairement que la fille que nous avons vue est miko. Le nom et la photographie changent mystérieusement en Asuka Morisaki et une image est une jeune version de Asuka.

Cela pourrait signifier que Asuka elle a également été tuée et le diable a trouvé sa prochaine âme pour prendre le relais et revenir en tant que « personne rouge ». Le cycle est sur le point de se produire et de nouvelles personnes seront choisies, des personnes qui devront trouver les parties du corps de Asuka en 24 heures tout en étant poursuivi par la nouvelle « Red Person ». Compte tenu de cela, on pense qu’il pourrait y avoir une suite sur la manière dont la boucle temporelle a été modifiée d’une manière ou d’une autre, mais pour le moment, il n’y a aucune confirmation.

