Maison du dragon : la ressemblance d’un de ses protagonistes avec un acteur de l’été 98

HBO

Le spin-off de Jeu des trônes a connu l’un de ses meilleurs épisodes ce week-end et se prépare au remplacement des acteurs.

©IMDBMaison du dragon.

Sommes-nous d’accord pour dire que le week-end dernier, nous avons vu l’un des meilleurs épisodes de Maison du Dragon jusqu’au moment? Le spin-off de Jeu des trônes a marché au milieu de sa première saison avec une scène d’après ce que la fiction originale de HBO: un mariage où rien ne se passe comme prévu et où la catastrophe règne. Des coups, des morts et du sang. Ce que chaque fan voulait voir.

L’un des protagonistes de la série, en particulier le dernier épisode diffusé par HBO et HBOMax, était une tendance dans les réseaux d’une drôle de ressemblance. Il semble que l’acteur ait un lien avec l’une des stars du roman populaire des années 90, Été 98qui présentait des personnages tels que Agustina Cherri et les frères Tomás Fonzi et Dolores Fonzi.

On parle de l’acteur John MacMillanchargé de donner vie à Laenor Velaryon dans Maison du Dragon. le personnage est Fils de Corlys Velaryon et celui qui a finalement été proposé par Viserys Targaryen être celui qui épousera sa fille Rhaenyra Targaryen. Comme on le voit dans le dernier épisode, c’est son pauvre petit ami qui a déclenché la débâcle en Le mariage de Rhaenyra et Laenoren même temps c’est lui qui n’a pas pu survivre pour raconter l’histoire.

Selon l’utilisateur Twitter @carrythefirele personnage joué par John MacMillan Il ressemble beaucoup à l’un des personnages principaux. Été 98. Il s’agit de Nahuel Muttiqui dans le roman argentin a joué Thomas Ibarra sur toute la production. « Monsieur Laenor de la maison Mutti »a écrit l’utilisateur dans son compte Twitterdans une publication qui comptait plus de 500 aime.

+Qui est l’actrice qui remplacera Milly Alcock

Le cinquième épisode a été le point final pour certains acteurs de Maison du Dragon. Alors que certains ont dit au revoir à la série en raison de sa mort, d’autres ont dû lui dire au revoir car ils seront remplacés par des acteurs qui incarneront le même personnage dans sa version adulte. L’un d’eux est Milly Alcock, Rhaenyra dans la fiction, qui sera remplacé par Emma d’Arcy. L’actrice de 30 ans a fait des pas au théâtre et à la télévision, étant la fiction de Première vidéo, Chercheurs de véritéla plus connue de sa précédente série.

