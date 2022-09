Destiny, la saga Winx : où se situe l’école Alfea ?

Netflix

La deuxième saison de Destiny, la saga des winx est maintenant disponible sur Netflix et a de nouveau généré une grande question : où est Alfea ? Nous vous disons.

©NetflixDestiny, la saga des winx

La deuxième saison de Destiny, la saga des winx Il est arrivé sur Netflix il y a tout juste six jours et c’est déjà un succès. C’était le 16 septembre dernier lorsque les nouveaux épisodes de la série avec Abigail Cowen Ils retournèrent à la plate-forme. Avec plus d’adrénaline, de drame et de mystère, les fées de cette histoire font face à de nouveaux défis. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi de nouveaux visages qui changent tout dans cette fiction.

Cependant, la vérité est que le retour de Destiny, la saga des winx Il est venu avec de nombreux changements. Parmi eux, c’est que maintenant ses protagonistes, Abigail Cowen et Danny Griffin sont en couple et il y a eu un changement dans l’une de ses actrices. Il s’agit de Rosalind, qui a modifié son interprète bien que cela soit passé inaperçu. En tout cas, il faut noter que la suite reste la même pour l’histoire.

En fait, il y a quelque chose qui ne change pas, c’est l’emblématique Alféa. Là, les élèves apprennent les meilleurs tours de magie, mais maintenant leur école bien-aimée est devenue un centre militaire après le changement de direction. Cependant, pour les téléspectateurs et les fans, quelle que soit l’apparence de l’institut dans l’histoire, il attire toujours l’attention. C’est parce qu’il s’agit d’une mise en scène unique, tant de personnes se demandent si elle existe vraiment. Et dans cette note, nous vous disons.

+ Où est Alféa ?

Au grand soulagement de nombreux fans de Destiny, la saga des winxAlfea existe et vous pouvez même visiter. En effet, les extérieurs de la série ont été principalement tournés à Kilruddery House and Gardens, un espace juste à l’extérieur de Dublin en Irlande. On y trouve généralement des marchés artisanaux, des salons de thé et des cafés, et il sert également de cadre à des célébrations de toutes sortes, notamment des mariages.

À son tour, ce bel espace a été combiné avec la Luggala House à Wicklow, située au sud de la capitale irlandaise. Cela a fini par devenir Alféa la scène étonnante qui est vue dans Fiction originale de Netflix. Bien sûr, il convient de noter qu’il a également certains effets spéciaux.

