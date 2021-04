Kyle MacLachlan fait allusion à une nouvelle collaboration avec David Lynch

L’histoire de Kyle MacLachlan et ses collaborations avec le cinéaste David Lynch a donné lieu à certaines des performances les plus emblématiques que l’acteur ait jamais présentées à l’écran, telles que leurs rôles respectifs dans les bandes.Dune » et « Velours bleu».

Après en 2017, il est retourné jouer l’agent Dale Cooper dans le retour tant attendu de la série « Pics jumeaux« , L’acteur a fait allusion à la possibilité de travailler à nouveau avec Lynch dans »Glycine», Un projet que le cinéaste est apparemment en train de développer avec la société de production Sabrina S. Sutherland.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Emma Stone rejette les comparaisons entre « Cruella » et « Joker »

Mientras que la publicación relacionada a asuntos comerciales de la industria del entretenimiento Production Weekly señala que Lynch comenzará con las filmaciones de este proyecto comenzarán en mayo de 2021, el actor ha realizado una publicación que ha sido tomada como un fuerte indicio sobre su participación en el projet.

MacLachlan a partagé cette semaine sur son profil Instagram une photographie d’une plante de glycine violette (connue en anglais sous le nom de glycine), l’accompagnant du hashtag « #wisteria », faisant allusion au nom que divers rapports attribuent au projet (également appelé à un moment donné comme « Nuit non enregistrée »)

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix reviendra dans « To All The Boys » avec une série dérivée

David Lynch n’a pas travaillé sur un nouveau film depuis la sortie en 2006 de « Inland Empire », se concentrant sur ses divers projets musicaux, le court métrage occasionnel, et ses rapports météorologiques constants sur YouTube.

En plus du retour de «Twin Peaks», qui souligne Lynch a présenté le point final de l’histoire, Netflix a sorti en 2019 son court-métrage «What Did Jack Do?», Qui a été marqué comme le début de la nouvelle création partenariat entre le service de streaming et le cinéaste.