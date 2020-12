Mission chinoise Chang’e 5: échantillonnage de la surface lunaire

La mission lunaire Chang’e 5 est l’effort de l’Administration spatiale chinoise (CNSA) pour envoyer un vaisseau spatial robotique sur la Lune pour collecter des échantillons et les renvoyer sur Terre pour une étude scientifique. Il s’agit de la première tentative de la Chine pour une mission de retour d’échantillons et sera la première sonde à ramener du matériel de la lune depuis la mission Luna 24 de l’Union soviétique en 1976.

Chang’e 5 fait partie du programme d’exploration lunaire Chang’e de la CNSA. Nommée d’après une déesse chinoise de la lune, la série de missions vise à augmenter régulièrement leurs capacités technologiques, jetant les bases de futurs atterrissages humains.

Ce que la mission Chang’e 5 a accompli jusqu’à présent

La sonde Chang’e 5 a été lancée le 23 novembre 2020 depuis le centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan au sommet d’une fusée Long 5 mars. Pesant 18,100 livres. (8 200 kilogrammes), l’engin spatial se compose de quatre modules, dont deux sont restés en orbite lunaire.

Les deux autres – le collecteur d’échantillons et un véhicule d’ascension – ont atterri sur la lune le 1er décembre près d’une montagne massive appelée Mons Rümker. La montagne est située dans l’Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms »), une vaste plaine volcanique qui a été explorée par un certain nombre d’autres missions lunaires, dont Apollo 12.

Chang’e 5 est l’un des quatre vaisseaux spatiaux actifs que la Chine possède actuellement sur la surface lunaire. Les trois autres sont l’atterrisseur Chang’e 3, arrivé en 2013, et l’atterrisseur Chang’e 4 et le rover Yutu 2, qui ont atterri ensemble de l’autre côté de la lune en janvier 2019.

Quelques heures après l’atterrissage, Chang’e 5 s’est rapidement mis au travail, actionnant son bras de pelle pour prélever des échantillons de la surface de la lune. L’atterrisseur a réussi à collecter 4,4 livres. (2 kg) de matériau lunaire, dont une partie a été creusée jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) sous terre à l’aide d’une perceuse.

Le vaisseau spatial est alimenté à l’énergie solaire, il a donc dû faire tout son travail dans les deux semaines terrestres, avant que le soleil se couche sur Mons Rümker. (Un jour sur la lune dure environ 29 jours terrestres, donc les sites sur la surface lunaire reçoivent deux semaines de lumière solaire continue suivies de deux semaines d’obscurité.)

Pendant son séjour sur la surface lunaire, Chang’e 5 a déployé un minuscule drapeau chinois pesant 0,4 once (12 grammes) – le premier drapeau en tissu du pays planté sur la lune. Les missions précédentes de Chang’e avaient des drapeaux chinois peints sur le côté du vaisseau spatial.

Le 3 décembre, deux jours seulement après l’atterrissage, Chang’e 5 a placé ses échantillons dans le véhicule d’ascension, qui a ensuite été lancé de la surface de la lune vers l’orbite lunaire. Le module s’est amarré à un orbiteur le 5 décembre, effectuant le premier amarrage entièrement robotique autour de la lune de l’histoire. Les échantillons lunaires ont été transmis à une capsule de retour sur l’orbiteur, qui restera en orbite pendant environ une semaine avant de retourner sur Terre.

Les échantillons devraient revenir sur Terre avant la fin de 2020 et arriver à Siziwang Banner, en Mongolie intérieure – le même site utilisé par la CNSA pour ramener les astronautes chez eux à bord de son vaisseau spatial Shenzhou.

Ce que la Chine espère apprendre de Chang’e 5

On pense que les roches de la zone près de Mons Rümker se sont formées il y a à peine 1,2 milliard d’années, ce qui les rend beaucoup plus jeunes que les échantillons vieux de 3 milliards d’années collectés par les astronautes d’Apollo dans l’Oceanus Procellarum. Le matériau pourrait aider les scientifiques à comprendre pourquoi cette zone de la lune était géologiquement active longtemps après la fin du volcanisme dans la plupart des autres parties de la lune.

Les succès de la mission aideront également à élaborer des plans pour envoyer des astronautes sur la Lune à l’avenir. «Le rendez-vous et l’accostage, ainsi que les mouvements précédents d’atterrissage et de décollage… ont jeté les bases techniques de nos futurs projets d’exploration de l’espace lointain et [crewed] mission lunaire », a déclaré Liu Ran, directeur du Centre d’exploration lunaire et de programme spatial de la CNSA aux médias chinois.

