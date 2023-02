Le cri des papillons : qui joue dans le nouveau drame Star+

in

Étoile+

La série sera diffusée le 8 mars pour commémorer la Journée internationale de la femme.

©Étoile+La série comptera 13 épisodes de 45 minutes.

Le cri des papillons C’est la nouvelle série Star+ bientôt disponible, c’est pourquoi nous vous disons qui joue dans le drame historique inspiré d’événements réels qui arrivera en streaming le 8 mars pour commémorer la journée internationale de la femme.

Selon Star+, la série dépeint avec rigueur l’époque où la République dominicaine était dominée par le « régime tyrannique du dictateur Rafael Leónidas Trujilloalias El Chivo, qui a dirigé la République dominicaine de 1930 jusqu’à son assassinat en 1961« .

L’Histoire, quant à elle, se concentre sur l’amitié entre Arantxa Oyamburu et Minerva Miraballe premier un immigré espagnol et le second un militant politique dominicain de renom.

« Avec ses sœurs, Minerva a été surnommée Las Mariposas, devenant une légende latino-américaine en affrontant Trujillo et en contribuant à la fin précipitée du féroce dictateur.« , souligne Star+.

+ Qui joue dans Le Cri des papillons, de Star+ ?

Le cri des papillons met en vedette l’actrice dominicaine Sandy Hernandez (L’équipe SEAL, L’appel), qui donne vie à Minerva Mirabal ; l’actrice espagnole Susana Abatua (Le dîner, Patrie) joue Arantxa Oyamburu ; l’espagnol aussi Belén Rueda (L’orphelinat, mer profonde), joue Pilar Macías; et l’acteur cubain Luis Alberto García (Che, l’Argentin, dans la putain de rue) donne vie à Rafael Leónidas Trujillo.

Le casting le complète Guillaume Tolède, Mercedes Sampietro, Hector Noas, maridalia hernandez, Jairo Camargo, Essined Aponté, Alina Robert et Camila Isa.

La série, composée de 13 épisodes de 45 minutes, a été créé par Juan Pablo Buscarini et réalisé par Mariano Hueter, Leando Ipiña et Inés París. La production de Star+ a été enregistrée dans différents endroits en Colombie.

