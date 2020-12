La nouvelle mise à jour en direct de Godfall 2.2.4 corrige des problèmes spécifiques et améliore les performances du lancer de rayons

Logiciel de boîte de vitesses vient de sortir un live Godfall mise à jour sur PlayStation 5 et PC, corrigeant plusieurs problèmes et améliorant les performances du jeu.

La mise à jour en direct – 2.2.4 – résout non seulement plusieurs problèmes liés aux crashs peu fréquents du jeu, les ennemis se présentant à des endroits éloignés, mais elle aborde également les performances du lancer de rayons dans l’Air Sphere.

Nous venons de déployer la mise à jour 2.2.4 sur les versions PC et PS5 de Godfall! Les joueurs ne devraient pas connaître de temps d’arrêt mais devront fermer et relancer le jeu pour que la mise à jour soit activée une fois installée. 📝 https://t.co/iPmhXkJOLd pic.twitter.com/EONYlqtb3T – Godfall (@PlayGodfall) 9 décembre 2020

Voici à quoi s’attendre dans la mise à jour en direct 2.2.4:

• Résolution d’un problème où l’hôte d’un match multijoueur encourait un écran vide si un joueur du groupe n’avait pas encore déverrouillé la rencontre avec le boss.

• Résolution d’un problème en multijoueur lorsque l’utilisateur parcourant un menu pendant une cinématique était coincé à l’extérieur après la cinématique et affichait le personnage avec des textures d’espace réservé.

• Ajout d’une logique supplémentaire autour des emplacements d’apparition des ennemis pour empêcher les ennemis d’apparaître dans des endroits inaccessibles sur la carte.

• Résolution d’un problème où les objectifs ne se mettaient pas à jour correctement.

• Résolution d’un problème qui pouvait amener les ennemis à distance dans la tour des épreuves à se déplacer pour attaquer à distance de mêlée au lieu de la distance à distance appropriée.

• Également résolu un problème où les ennemis perdaient le suivi des cibles des joueurs dans la tour des épreuves.

• Résolution d’un problème où tuer simultanément le dernier groupe d’ennemis dans la tour des épreuves pouvait empêcher les vagues ennemies de se reproduire.

• Résolution d’un problème de traçage de rayons dans le domaine aérien qui causait un impact négatif disproportionné sur la fréquence d’images.

• Résolution d’un plantage de rendu pouvant survenir lors de la navigation dans les menus personnels.

• Résolution d’un plantage pouvant survenir avec un système de signification spatiale interne qui communiquait mal avec le serveur.

• Ajout de la capacité des serveurs de jeu à Singapour, à Sydney et au Canada pour une stabilité multijoueur accrue.

PlayStation 5 uniquement

• Paramètres de sortie HDR réglés pour réduire la surexposition et la floraison

Selon l’équipe de Gearbox Software:

Bien que ce ne soit pas notre score final pour Godfall, nous nous réservons la possibilité d’ajuster le décompte pour Godfall basé sur le contenu de fin de partie. S’il récupère d’une manière ou d’une autre le butin terne que les joueurs vont sculpter pendant la campagne, ce nombre pourrait changer. Sinon, allez dans celui-ci à la recherche d’un jeu d’épée de qualité et d’épées inférieures à la moyenne.

Parcelle de jeu

Godfall est un tout nouveau looter-slasher de nouvelle génération, situé dans un univers fantastique et lumineux rempli de chevaliers héroïques et de magie arcanique. Embarquez pour une aventure dans un RPG d’action fantastique qui utilise des combats de mêlée à la troisième personne à fort impact pour engager les joueurs à la recherche de butin, enfiler des ensembles d’armures légendaires et vaincre des ennemis vicieux.

Godfall est actuellement disponible sur PlayStation 5 et PC dans le monde entier. Le jeu est décrit comme une fonctionnalité de nouvelle génération acceptable, mais certains problèmes l’empêchent de figurer parmi d’autres titres AAA.