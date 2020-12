La nouvelle carte de Among Us, The Airship, annoncée

Ce soir, la cérémonie de remise des prix a eu lieu en direct de Los Angeles Le jeu Récompenses, les oscars du jeu vidéo. A cette occasion, le populaire jeu vidéo sur les déductions sociales, Parmi nous, était parmi les principaux protagonistes. Non seulement parce que le gagnant dans les catégories du meilleur jeu multijoueur et du meilleur jeu mobile (après tout, c’est le plus téléchargé de 2020), mais aussi pour l’annonce de la nouvelle carte de jeu, Le dirigeable, qui arrivera début 2021. Pas de date précise donc, mais ce que montre la bande-annonce projetée aux Game Awards laisse présager l’actualité qui arrivera bientôt dans le jeu développé par InnerSloth.

Le dirigeable est un dirigeable inspiré de celui du clan Toppat, tiré de la série Henry Stickmin également développée par Innersloth. La carte apparaît plus grand et plus élaboré par rapport aux trois emplacements connus de Among Us: en son sein, les joueurs et les joueurs devront utiliser ascenseurs et escaliers pour accéder aux différentes zones qui le composent. Mais ce n’est pas tout: il y aura aussi de nouvelles tâches pour ceux qui jouent le rôle de coéquipier. De plus, après une réunion d’urgence, la carte offrira aux joueurs plus de points d’apparition (l’apparence de leur personnage dans le jeu), évitant ainsi de se regrouper dans une seule zone, et facilitant la victoire de l’imposteur. Avec la nouvelle carte, cela viendra aussi La peau de Geoff Keighley, Journaliste canadien de jeux vidéo ainsi que organisateur et animateur des Game Awards.

Rien d’autre n’a été révélé sur Among Us lors de la cérémonie de remise des prix, bien que les développeurs soient apparus plus d’une fois en streaming en direct. Ils l’ont fait uniquement pour remercier le public des récompenses reçues, entre larmes d’émotion et incrédulité. InnerSloth est une petite équipe indépendante composée de quatre jeunes développeurs (Forest W., Marcus B., Amy L., Victoria T.). Leur troisième jeu, Among Us, est sorti en 2018, mais ce n’est qu’au cours des derniers mois qu’il a explosé, grâce au succès des streamers et des créateurs de contenu Twitch et YouTube. Un véritable phénomène, qui a également impliqué des personnalités internationales de renom, comme la députée Alexandra Ocasio-Cortez, dont les jeux parmi nous sur Twitch ont été visionnés par 435 000 utilisateurs simultanés.