Godzilla n’est pas exactement le méchant dans Godzilla Vs. Kong, alors ne te sens pas mal enraciné pour lui

Les films de monstres sont rarement remplis de personnages complexes. Il y a généralement le monstre maléfique pour détruire l’humanité et les personnages héroïques essayant d’arrêter le monstre. La prochaine fonctionnalité MonsterVerse de légendaire Godzilla contre Kong cherche à ajouter un peu de profondeur à la bataille emblématique entre les deux monstres titulaires. Selon le producteur Alex Garcia, Godzilla et Kong ont des raisons légitimes de se battre dans leur nouveau film.

« Aucun d’eux n’est un antagoniste par-dire … Ce qui est cool dans ce film, c’est aussi que c’est la première fois que nous voyons Kong quitter Skull Island dans notre mythologie. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Il est maintenant en quelque sorte en train de s’entendre avec cette nouvelle réalité, et qu’est-ce que cela signifie? Et de même, Godzilla essaie frénétiquement de défendre sa propre structure de pouvoir. Et ce n’est pas comme si Godzilla était un tyran, mais il essayait de maintenir cet équilibre plus grand qu’il sent menacé, et il voit Kong comme potentiellement l’une de ces menaces. »

Dans les films précédents de MonsterVerse, il a été montré que Kong vivait une vie de contentement sur Skull Island, indifférent au monde plus vaste qui existe à l’extérieur. D’un autre côté, Godzilla était le chef incontesté du reste des monstres du monde. Maintenant, il semble que depuis que Kong s’aventure hors de Skull Island pour la première fois, les deux prédateurs alpha sont animés par le désir de protéger leur territoire en essayant de se détruire. Leurs émotions sont encore exacerbées par les mentions d’une «ancienne rivalité» entre leurs espèces qui remonterait à plusieurs millénaires.

Au centre de cette lutte titanesque se trouve la survie de toute l’humanité. On pourrait penser que les humains ne se rangeraient avec aucun des monstres, mais les bandes-annonces ont montré que Kong a été spécifiquement amené pour combattre Godzilla par le gouvernement. Garcia poursuit en expliquant que l’humanité essaie simplement de minimiser les dégâts en se rangeant du côté de la créature qui ferait le moins de dégâts à la société.

« Cela dépend de la façon dont vous regardez [Kong and Godzilla]. Je pense que ce sont tous les deux des personnages qui se battent pour quelque chose qui leur est propre. Et ces choses sont parfois ce qui est bon pour nous, mais elles ne s’alignent pas toujours. Aucun d’eux n’est intrinsèquement mauvais, mais ils ne sont pas non plus intrinsèquement bons, n’est-ce pas? Et je pense que c’est là que la complexité de nous, de l’humanité, et notre relation avec eux entre vraiment en jeu. «

Il sera intéressant de voir comment se déroule ce combat à trois entre le lézard géant, le singe géant et les humains. Surtout une fois qu’un autre monstre géant Mechagodzilla, créé par des humains, entre dans la mêlée et menace de dévaster tout sur son passage.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 31 mars. Cette nouvelle provient de Cinemablend.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong