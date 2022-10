Crossroads : comment ils ont transformé Britney Spears en actrice

Curiosités

En 2002, la chanteuse fait ses débuts dans le rôle principal d’un film réalisé par Tamra Davis et écrit par Shonda Rhimes.

Il se peut que le film Britney Spears joué en 2002, les chemins de traverse, est loin d’être un chef d’oeuvre mais cela ne l’a pas empêché de devenir un film culte pour les fans de la chanteuse. C’était la première fois que l’artiste derrière des chansons comme « Toxic » et « Oups je l’ai encore fait » Il s’est mis dans le rôle du protagoniste d’un long métrage, et il l’a fait ni plus ni moins qu’à la tête d’un projet écrit par Shonda Rhimesdes années avant qu’il ne crée Shondaland et des séries comme L’anatomie de Grey.

Le réalisateur chargé de tirer les ficelles les chemins de traverse il a été Tamra Davisqui avait travaillé sur des projets tels que Billy Madison. C’est elle qui avait la responsabilité de convertir Britney Spears en tant qu’actrice, en lui apprenant les ficelles du métier et comment réaliser une performance crédible. Elle l’a fait accompagnée d’un coach par intérim, mais une grande partie de la tâche lui incombait. « Il a vraiment plongé dans ce monde d’acteur »a-t-il assuré dans une interview à Regarde qui j’ai trouvé.

« Un acteur ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des années pour apprendre à travailler, c’est très… C’est comme être danseur. Vous avez peut-être un talent naturel, mais vous ne devenez pas danseur en un an. »expliqué Tamra Davis. Ainsi, il a souligné que le plus important était de s’assurer que Britney Spears dehors « authentique » parce que « Quand il a agi, il a menti ». Cela n’avait rien à voir avec les talents de l’artiste mais avec les exigences que la profession exige d’un film.

« Mais si vous la rendez naturelle, si vous traînez avec qui que ce soit, alors je ne pourrais pas savoir si c’était la bonne personne ou non. britney authentique, et là c’était réel »a assuré le directeur de les chemins de traverse. En ce sens, il a complété : « Mon travail consistait à apprendre à la connaître pour découvrir ses idiomes, quel était son rire authentique, où elle se sentait à l’aise et ensuite je pourrais mettre cette personne à l’écran ».

+ Le rôle clé pour Britney Spears de trouver le personnage

Comme expliqué Tamra Davisil y avait un détail qui Britney Spears n’avait pas à négliger s’il voulait découvrir Lucille Wagnerle protagoniste de les chemins de traverse: costumes. La réalisatrice a déclaré avoir travaillé avec une costumière qui était très proche d’elle et c’est ce qui a aidé la chanteuse à trouver comment incarner le personnage. En fait, elle a révélé que c’était la garde-robe complètement opposée aux shorts coupés et aux hauts courts qui Britney Spears avait l’habitude d’utiliser, et que cela faisait rire l’interprète, qui disait que c’étaient des choses qu’elle ne porterait jamais de sa vie.

