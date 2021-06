Mise à jour de Lori Vallow Daybell: Pourquoi Doomsday Cult Mom trouvée inapte à subir son procès

Dans la dernière mise à jour sur le cas de la maman culte de « Doomsday » Lori Vallow Daybell, une évaluation psychologique l’a trouvée inapte à subir son procès pour les meurtres de ses enfants, Tylee Ryan et Joshua « JJ » Vallow, et l’ex-femme de son mari Chad Daybell , Tammy Daybell.

Le mardi 25 mai – qui aurait été le 9e anniversaire de JJ – un grand jury a inculpé Lori et Chad de meurtre au premier degré pour la mort de Tylee et Ryan, ainsi que de trois chefs de complot en vue de commettre un meurtre. Chad a également été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Tammy.

Les deux font également face à des accusations de vol et de fraude à l’assurance, et Vallow Daybell pourrait être accusé de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré en Arizona en relation avec la mort de son ancien mari, Charles Vallow.

Mais… le procès a été suspendu quelques jours plus tard, lorsque les résultats de l’évaluation psychologique de Vallow ont été rendus.

Pourquoi Lori Vallow Daybell a-t-elle été jugée inapte à subir son procès pour meurtre ?

Selon East Idaho News, qui a obtenu les documents avec les résultats de l’évaluation, le juge de district Steven Boyce a suspendu l’affaire sur la base des conclusions du psychologue clinicien agréé qui a effectué une évaluation psychologique à la demande de la défense des Daybells. avocat, Mark Means.

Le document indique: « L’évaluation terminée a déterminé qu’à ce stade, le défendeur n’est pas compétent pour procéder et recommande un traitement réparateur. »

Les procureurs ont initialement contesté les conclusions, mais aujourd’hui, cela a été retiré, l’accusation déclarant que l’État « ne s’opposerait pas à l’évaluation d’un médecin ».

Le procureur Rob Wood a déclaré : « Sur la base de cet examen, l’État retire sa contestation de l’évaluation/du rapport et ne s’oppose pas à la détermination de la compétence par le tribunal sur la base de l’évaluation/du rapport… L’État ne s’opposer à l’évaluation et au diagnostic d’un médecin du défendeur avec un plan de traitement correspondant dans le but de restaurer la compétence du défendeur. »

Qui est Lori Vallow Daybell et qu’a-t-elle fait ?

Vallow n’a pas toujours été connu sous le nom de « Maman Doomsday ».

Membre de longue date de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Lori s’est mariée quatre fois avant le Tchad.

Elle a épousé pour la première fois son amour de lycée William en 1992. Elle a épousé William en 1995 et a eu son enfant aîné, Colby en 1996. Elle a épousé Joseph Ryan en 2001 et a eu Tylee peu après.

Elle a ensuite accusé Joseph d’avoir abusé de ses enfants. Dans une interview avec Dateline, Colby a allégué que Joseph Ryan l’avait agressé sexuellement.

En 2006, Lori a épousé Charles Vallow. Ensemble, ils ont adopté JJ, le neveu de Charles.

Au dire de tous, la famille était heureuse jusqu’à ce que Lori s’intéresse à un nouveau groupe religieux, ainsi qu’à un auteur nommé Chad Daybell. Oui, ce Chad Daybell.

Daybell a écrit des livres apocalyptiques dystopiques qui, selon lui, étaient basés sur la vérité.

« La réponse courte est que je ne fictive aucun des événements décrits. Je ne suis vraiment pas si créatif », a-t-il écrit dans son autobiographie. « Mon voile déchiré permet à des informations d’être téléchargées dans mon cerveau de l’autre côté. Les scènes qu’on me montre sont des événements réels qui vont se produire. »

Lori s’est intéressée à l’écriture et aux enseignements de Chad et c’est devenu une obsession.

Selon les documents de divorce déposés par l’ex-mari de Lori, Charles Vallow, Lori croyait qu’elle était un dieu et que la seconde venue du Christ aurait lieu en juillet 2020.

Elle « recevait des révélations spirituelles et des visions pour l’aider à rassembler et à préparer ceux qui étaient choisis pour vivre dans la Nouvelle Jérusalem après la Grande Guerre, comme prophétisé dans le Livre des Révélations ».

Essentiellement, Chad et Lori pensaient que 144 000 personnes survivraient à l’apocalypse. Elle dirait à ses amis qu’ils faisaient partie des élus.

Avec ses pouvoirs divins, elle était, comme elle l’a dit à Charles lors d’un appel téléphonique, un « être traduit qui ne peut pas goûter la mort envoyée par Dieu pour conduire les 144 000 dans le Millénium ».

Charles a appelé la police sur Lori après qu’elle l’ait menacé de meurtre.

Sur la caméra du corps de la police, on peut entendre Charles dire : « Elle a dit : ‘Tu n’es pas Charles. Je ne sais pas qui tu es ni ce que tu as fait avec Charles mais je pourrais te tuer maintenant avec mes pouvoirs. Elle ne le fera pas. allez chez le médecin parce que c’est un être traduit et ils découvriraient qu’elle est traduite. Elle ne peut pas être tuée. Elle ne peut pas mourir.

Combien de personnes autour de Lori Vallow Daybell sont mortes ?

La mort et la tragédie semblent suivre Lori et sa famille, en grande partie impliquant son frère, Alex Cox.

En 2007, à la suite des allégations d’abus contre Joseph Ryan, Cox a attaqué Ryan avec un taser. Il a purgé trois mois de prison pour l’agression.

Selon ABC 7, l’amie de Lori, April Raymond, a déclaré que Cox « a en quelque sorte pris sur lui de protéger Tylee et Colby, et qu’il avait tenté de tuer Joe ».

En 2018, Ryan est décédé d’une crise cardiaque.

Le 11 juillet 2019, Charles Vallow s’est rendu au domicile de Lori pour récupérer JJ afin de l’emmener à l’école. Pendant le transfert, une altercation a éclaté entre Charles et Cox, et Cox l’a abattu.

Dans les minutes qui ont suivi la fusillade, Lori était partie avec JJ et Tylee pour emmener les enfants à Burger King pour le petit-déjeuner et emmener JJ à l’école. La police a trouvé cela étrange. Lori a déclaré à la police que c’était un effort pour garder JJ dans sa routine quotidienne car il était autiste.

Dét. Nathan Moffat a déclaré à ABC 7, « La partie étrange à ce sujet serait le manque total d’émotion. C’était assez nonchalant. Lori avait un grand sourire sur le visage. »

Personne n’a été arrêté car Cox a prétendu se défendre.

Le 19 octobre 2019, Tammy Daybell est décédée dans son sommeil. La cause du décès a été répertoriée comme « causes naturelles ». Elle avait 49 ans.

Le 12 décembre 2019, Alex Cox s’est effondré dans sa maison. La cause du décès a été déterminée comme étant des «causes naturelles». Il avait 51 ans.

Qu’est-il arrivé à Tylee et JJ ?

En septembre 2019, la famille, Cox inclus, a déménagé en Idaho pour se rapprocher de Chad Daybell. Lori et Cox ont emmené Tylee et JJ au parc national de Yellowstone le 8 septembre 2019. C’était la dernière fois que quelqu’un voyait Tylee vivant.

JJ a été vu pour la dernière fois le 22 septembre. Ses grands-parents, Kay et Larry Woodcock, les parents de Charles Vallow, ont tenté de le joindre et ont été ignorés par Lori.

Le 5 novembre 2019, Lori Vallow et Chad Daybell se sont mariés sur l’île de Kauai. Les deux portaient des bagues achetées sur le compte Amazon de Charles Vallow – deux semaines avant que Tammy Daybell ne soit retrouvée morte.

La police de Rexburg, Idaho a effectué un contrôle de bien-être à la demande de Kay Woodcock, et Cox lui a dit que JJ était avec… Kay Woodcock.

Lori a ensuite déclaré à la police que JJ était avec son amie Melanie Gibb en Arizona. Lori a contacté Gibb pour corroborer l’histoire, ce que Gibb a refusé.

Lori et Chad sont ensuite retournés à Hawaï.

Le 20 décembre 2019, le FBI a annoncé que Tylee et JJ étaient des enfants en voie de disparition disparus. Un mois plus tard, Lori a reçu l’ordre de « produire physiquement » les enfants. Elle et Chad étaient toujours à Hawaï et n’ont pas répondu à la demande.

Le 20 février 2020, Lori a été arrêtée et inculpée de deux chefs d’accusation de désertion d’enfants.

Enfin, le 9 juin 2020, à l’aide d’une fouille médico-légale du téléphone d’Alex Cox, la police a localisé les corps de Tylee Ryan et JJ Vallow sur la propriété de Chad Daybell.

« Ils ont enlevé de la terre végétale qui se trouvait sous le gazon, ce qui a révélé trois roches blanches », a déclaré le détective Rexburg. a dit Ray Hermosillo. « Sous les rochers blancs se trouvaient de minces panneaux de bois… Dès qu’ils ont retiré les panneaux de bois, j’ai pu sentir l’odeur d’un corps en décomposition. C’était un petit corps étroitement enveloppé dans du plastique noir, recouvert de ruban adhésif. »

La police a ensuite arrêté Chad Daybell.

Les deux ont été inculpés en lien avec la disparition des enfants à ce moment-là, mais en raison de la pandémie, les accusations de meurtre n’ont pas été portées devant un grand jury jusqu’à présent.

Chad Daybell doit comparaître en justice le 9 juin.

