Netflix présentera en avant-première le documentaire « The Andy Warhol Diaries »

La vie intellectuelle et folle de l’artiste Andy Warholseront emmenés dans une nouvelle série documentaire. Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la série de six épisodes »Les journaux d’Andy Warhol ». L’histoire sera basée sur la carrière de l’artiste, à l’aide de ses journaux intimes publiés après sa mort. La bande-annonce commence par parler des différents médiums dans lesquels Warhol a travaillé, notamment : l’art, la musique, le cinéma et la mode.

Cette nouvelle production se concentrera sur les propres pensées de Warhol, illustrées dans les propres journaux de l’artiste, et qui n’ont jamais été exposées dans aucune de ses autres œuvres, donc des sujets qui n’ont jamais été abordés, comme la relation de Warhol avec l’artiste Jean-Michel Basquiat. De plus, la série comprendra des entrevues avec des personnes qui ont travaillé avec l’artiste telles que John Eau et Rob Lowe.

La série sera dirigée par andrew rossiet aura comme producteur exécutif Ryan Murphyqui a travaillé sur la série FX »American Horror Story ». Josh Braun, Stanley Buchthal, Alexis Martin Woodall et Scott Robertson seront les producteurs exécutifs. Stacey Reiss et Dan Braun seront les producteurs exécutifs de la série. »The Andy Warhol Diaries » sera produit par Sous-marin abstrait.

L’une des œuvres les plus importantes de Warhol a été son inclusion dans le monde de pop Artétant l’un des principaux précurseurs avec ses peintures Campbell’s Soup Cans et Marilyn Diptych, qui se concentraient sur le modèle et l’actrice Marilyn Monroe. L’artiste a également participé à la réalisation de différents films tels que »Empire » en 1965, »Chelsea Girls » en 1966 et »Blue Movie » en 1969. Il a même participé au monde de la musique, produisant et étant manager de groupes comme Le Velvet Underground.

Warhol est décédé le 22 février 1987, à l’âge de 58 ans, et ses journaux ont été publiés en 1989 sous le titre The Andy Warhol Diaries. Maintenant, l’adaptation de ces histoires arrivera sur Netflix le 9 mars de cette année.