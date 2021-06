Bitcoin n’est plus aussi efficace pour les pirates : le FBI a récupéré des millions de dollars d’une récente attaque de ransomware

Début mai, une cyberattaque aux États-Unis a laissé une grande partie du pays en échec. L’attaque de ransomware visait la plus grande société d’oléoducs du pays, qui a dû payer une rançon pour récupérer son système. Cependant maintenant les autorités disent avoir récupéré des millions de dollars payé en Bitcoin pour cette rançon.





Comme indiqué par les autorités, ont récupéré 2,3 millions de dollars de la rançon versée par Colonial Pipeline Co.. Traduits en bitcoins, il s’agit d’environ 64 bitcoins. C’est une grande majorité de ce qui est censé avoir été payé pour la rançon. Bien que la société n’ait pas donné de chiffres exacts, on pense qu’elle a payé environ 75 bitcoins pour la rançon.

Les 2,3 millions de dollars, c’était bien plus il y a un mois, quand Bitcoin avait une valeur plus élevée. La valeur de la rançon à l’époque était d’environ 4,5 millions de dollars. Qu’est-il arrivé au reste? Il a été dévalué en raison de la forte baisse du Bitcoin ces dernières semaines.

Bitcoin n’est plus la solution idéale pour les extorqueurs

Le ministère de la Justice des États-Unis dit « les extorqueurs ne verront jamais cet argent ». Bien qu’ils n’aient pas voulu détailler comment ils ont obtenu l’argent, il semble qu’ils aient en quelque sorte intercepté le portefeuille où l’argent avait été envoyé par Colonial Pipeline Co. Probablement à une étape intermédiaire des échanges lorsque les pirates ont essayé de le laver. en le faisant passer par plusieurs portefeuilles et en le diversifiant.

« Cette affaire démontre notre détermination à développer des méthodes pour empêcher les criminels de transformer de nouvelles méthodes de paiement en outils et d’extorsion pour des profits immérités », a déclaré le département américain de la Justice. le Le FBI a longtemps découragé officiellement le paiement de rançonscar les criminels ne livrent souvent pas et les victimes perdent également de l’argent.

Cette opération pour récupérer l’argent a eu lieu entre différentes autorités aux États-Unis avec l’aide et la collaboration de Colonial Pipeline Co. Les différentes organisations ont travaillé ensemble pour suivre l’argent. « Suivez l’argent et vous trouverez ce que vous cherchez » semble être un dicton qui continue également de s’appliquer avec Bitcoin, le blockchain et la confidentialité qu’il promet.

Via | WSJ