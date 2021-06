Netflix renouvelle « Shadow & Bone » pour la saison 2

L’histoire du Grishaverse continuera, alors que Netflix s’est renouvelé Ombre et os pour une deuxième saison.

Ombre et os a fait ses débuts sur Netflix avec un grand succès plus tôt cette année et s’est apparemment avéré suffisamment populaire pour justifier une deuxième saison. Huit épisodes ont été commandés pour cette nouvelle saison, qui poursuivra l’histoire d’Alina Starkov et du Grishaverse.

Avec Jessie Mei Li dans le rôle d’Alina Starkov, le casting comprend Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Général Kirigan), Danielle Galligan (Nina Zenik ) et Calahan Skogman (Matthias Helvar), tous prêts à reprendre leurs rôles dans la saison 2.

Créé, écrit et produit par Eric Heisserer, Ombre et os rassemble les histoires et les personnages des deux Ombre et os et Six des corbeaux, deux séries superposées qui se déroulent dans le Grishaverse de Bardugo.

Shadow and Bone nous trouve dans un monde déchiré par la guerre où la modeste soldate et orpheline Alina Starkov (Mei) vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. Avec la menace monstrueuse du Shadow Fold qui se profile, Alina est arrachée à tout ce qu’elle sait pour s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, elle découvre que les alliés et les ennemis peuvent être une seule et même chose et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble. Il y a des forces dangereuses en jeu, y compris un équipage de criminels charismatiques, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

La première saison de Ombre et os est actuellement disponible en streaming sur Netflix.