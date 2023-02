La série Wonder Man de Marvel pourrait avoir trouvé l’un de ses réalisateurs

La libération de Aquaman et le royaume perdu est encore loin, mais Yahya Abdul-Mateen II est prêt à laisser Black Manta derrière lui et à traverser de l’autre côté de la route, devenant un héros Marvel dans Homme étonnantl’une des prochaines séries MCU, qui continue d’avancer à un rythme sûr.





Après avoir confirmé sa star principale et le retour de Trevor Slattery de Ben Kingsley, on sait peu de choses sur le projet attendu. Cependant, il y a enfin des nouvelles à ce sujet. Comme le rapporte Discussing Film, le réalisateur de The Spectaculaire maintenant et Contraction, James Ponsoldtsera l’un de ceux chargés de passer derrière les caméras de la série originale Disney+.

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes Ponsoldt dirigera pour la série puisqu’il partagera la tâche avec le réalisateur de Avengers : la dynastie KangDestin Daniel Cretton, qui a récemment conclu un accord majeur avec la société pour produire du contenu, après l’excellent accueil de Shang-Chi et la légende des dix anneaux.





Qui est Wonderman ?

Bandes dessinées Marvel

Wonder Man, ou Simon Williams, est un super-héros créé par Stan Lee avec les artistes Don Heck et Jack Kirby. Il fait sa première apparition en 1964 dans Avengers #9 ; cependant, il n’est pas sorti vivant de l’histoire. Quatre ans plus tard, dans Avengers # 58, il a été révélé que le personnage avait été ramené à la vie mais n’avait plus jamais été entendu. Ce n’est qu’en 1972 dans The Avengers #102 qu’il réapparut dans le coma. C’est en 1977 qu’après plusieurs tentatives pour le faire revivre par différents personnages, il est restauré dans Avengers #160.

Simon Williams est le fils du riche industriel Sanford Williams, propriétaire de Williams Innovations. Il hérite de l’usine après la mort de son père, mais les bénéfices de l’entreprise déclinent en raison de son plus grand concurrent, Stark Industries. Sur les conseils de son frère Eric, Simon tente de détourner des fonds de son entreprise mais est arrêté et emprisonné. Blâmant Tony Stark pour cela, Simon accepte la proposition du méchant baron Heinrich Zemo, qui a besoin d’un pion pour infiltrer les Avengers. Le désespéré Simon Williams accepte et se transforme en un ion de puissance aux capacités surhumaines.

Finalement, Wonder Man devient un héros, bien que l’on ne sache toujours pas quel arc le personnage suivra dans la série, qui devrait sortir sur Disney + en 2024.